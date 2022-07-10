《名偵探柯南》萌臉消失了！熱播22年畫風崩壞 粉絲哭慘
日本動漫《名偵探柯南》（名探偵コナン）於1996年播出電視動畫版至今已有22年，人氣依舊不滅。而在日本昨（9）日播出的最新集數後，竟然造成不小的騷動，因為這次的畫風大改，把柯南原本稚嫩的臉蛋弄不見，讓許多粉絲無法接受，崩潰直呼「快還我可愛的柯南」。
據了解，《名偵探柯南》9日不僅推出全新的片頭片尾曲，象徵著最新一季的到來，就連畫風也通通大改，似乎少了以前那樣的柔軟感，整體顏色、輪廓變得更加詭異。結果最新集數播出後，立刻掀起日本網友們的批評和討論。
其中，就有推特網友PO出動畫劇照，不忍直言「本週的柯南畫風變得越來越危險…」獲得上萬名網友認同瘋傳。許多粉絲點出詭異之處，「追了那麼久，覺得好尷尬」、「就跟寶可夢的畫風突變一樣」、「最近真的很奇怪」、「小五郎還禿頭了」、「到底發什麼事情」、「這和以前的臉，明顯不一樣」、「少了一點柔和度」、「拜託還我可愛的柯南吧」。
不過，有趣的是，這次全新一季的《名偵探柯南》則找來了曾經唱紅《中華一番》的女歌手大黑摩季來唱片頭曲，就連開頭動畫都做的非常細緻，從主角新一變小到柯南，以及和黑衣人的遭遇等等劇情主軸都有完整交代，獲得一致好評。（編輯：詹鎰睿）