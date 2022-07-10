台灣降半旗悼安倍　王金平：尊重

日本前首相安倍晉三前（8）日在奈良助選演講過程中遭槍擊，急救後仍宣告不治，前立法院長王金平說，他有在臉書上表達他個人的哀悼之意，並寫了一份有中文和日文的慰問信，要給安倍昭惠女士和安倍的家屬，將透過外交單位協助轉交，對於台灣降半旗的做法，他表示尊重。
今（10）天上午，國民黨高雄市長參選人柯志恩到前立法院長王金平路竹老家參加早餐會，對於台灣降半旗悼安倍，王金平指出，降半旗在美國是總統說了算，全國公立機構都降半旗3天，很多國家也都這麼做，台灣則交由政府做決定，有意見的人難免有，但這是台日關係的重要呈現，尊重政府做的決定。
國民黨高雄市長參選人柯志恩也發文表示慰問，對於發文底下出現許多仇日言論，柯志恩說，一個對於台日關係友好的領袖遭遇到這樣子的不幸，不管前院長王金平、前市長韓國瑜、國民黨的臉書都表達對安倍這件事情得遺憾跟震驚，這是符合人情事理，過去安倍在台日關係中的確是非常重要的角色，是在這樣的原則下表達慰問，對於網友的留言，每個人都有不同的看法，如王院長說的，就是尊重。
而在高雄，則用聖潔和平的純白光，照亮愛河跟高流悼念安倍，市長陳其邁說，這可以說是最能夠代表高雄的地標跟意象，來悼念過去長期最支持台灣跟高雄自由的安倍首相，來表達我們悼念。
陳其邁表示，在這段時間，尤其安倍首相所提的「台灣有事就是日本有事」，也充分體現他過去長期不管是在鳳梨或我們參加國際組織，或者是我們台灣缺疫苗、地震等等，他都不吝大力的支持我們台灣以及高雄，所以打上聖潔和平的白光，代表我們的追念。