《雷神索爾4》漫威迷看到睡著！眾揭「1關鍵」狂喊：蜜吐

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沒想到貼文一出，許多過來人紛紛留言「我也有睡著+1，劇情很…XD」、「同檔期柯南比較好看」、「柯南超級精彩+1，已經準備要三刷了」、「這部很普通，但漫威系列最爛的還是雷神索爾2沒有之一」、「哈哈，我今天看3d也看到度估」、「故事的確有點慘，當作搞笑片了」。
但也有人分享「其實只能說個人觀感不同啦，別在意太多輿論」、「還不錯啊！很好笑也好玩」、「山羊叫成這樣你還睡得著喔？」「我也今天看，從頭看到尾覺得也適合小朋友看，也沒有冷場的問題耶」、「就是一部不用太認真去看的片，但是敘述對小孩感情的部分還不錯」。
---以下有雷，請斟酌觀看---
今年的漫威電影《雷神索爾：愛與雷霆》故事描述薩諾斯大戰後，索爾就和星際異攻隊一同幫助其他星球，結果遇到屠神者格爾，不僅綁架新阿斯嘉的小孩子，來威脅索爾交出「風暴破壞者」來前往永恆許願，更誓言要殺死所有神明。但在過程中，索爾也從女雷神珍佛斯特的身上，體悟到自己失去的愛。
由於劇情節奏輕快鮮明，鮮少有特別需要注意的彩蛋，相較以往的漫威電影，似乎沒有太過震撼和驚喜。值得一提的是，就連YouTuber超粒方都影片中分享，他在電影上映當天就去看，結果觀眾全程都沒有一次哄堂大笑，而且他還是看最早場，也就是通常反應最熱烈的觀眾，讓他對這部片充滿困惑。（編輯：詹鎰睿）