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暑假去哪玩？蠟筆小新大冒險　巧虎降臨北中南：免費入場

▲暑假「蠟筆小新30週年期間限定店－甜點世界大冒險」最終站移師台中，朝聖高達7米的巧克比精神堡壘！兒童界巨星「巧虎環遊世界趣」降臨MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南三地，通通免費入場。（圖／有你共創提供）
▲暑假「蠟筆小新30週年期間限定店－甜點世界大冒險」最終站移師台中，朝聖高達7米的巧克比精神堡壘！兒童界巨星「巧虎環遊世界趣」降臨MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南三地，通通免費入場。（圖／有你共創提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-10 19:07:19

暑假不知道該到哪走走嗎？除了舟車勞頓去遊樂園，在市區也能玩瘋！「蠟筆小新30週年期間限定店－甜點世界大冒險」最終站移師台中，免費入場春日部列車站，朝聖高達7米的巧克比精神堡壘，和蠟筆小新搶吃冰淇淋！兒童界巨星「巧虎環遊世界趣」則降臨MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南三地，爸爸媽媽帶孩子瘋拍的打卡攻略就看這一篇。

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▲找到立體三色冰淇淋和蠟筆小新萌拍。（圖／有你共創提供）
▲找到立體三色冰淇淋和蠟筆小新萌拍。（圖／有你共創提供）
《蠟筆小新》今年歡樂迎接動畫30週年！甜點世界大冒險期間限定店最終站移師到台中，不只打造超搶眼高達7米的巧克比精神堡壘，還重現劇中經典的雙葉幼稚園娃娃車；並結合「臺中驛鐵道文化園區」鐵道及火車元素，打造春日部列車站

▲經典再現雙葉幼稚園娃娃車。（圖／有你共創提供）
▲經典再現雙葉幼稚園娃娃車。（圖／有你共創提供）
還能和蠟筆小新搶吃立體三色冰淇淋，或和妮妮與風間飛撲甜甜酸酸的芒果鳳梨聖代，實在超可愛。並將台中在地景點，包括帝國糖廠、台中公園、及綠川，融入在甜蜜的打卡牆中，經典再現娃娃車區與餅乾區。

▲甜甜酸酸芒果鳳梨聖代也是立體的喔！看了好消暑。（圖／有你共創提供）
▲甜甜酸酸芒果鳳梨聖代也是立體的喔！看了好消暑。（圖／有你共創提供）
▲和蠟筆小新在台中綠川拍照區，玩一場鬆餅奶油大戰吧。（圖／有你共創提供）
▲和蠟筆小新在台中綠川拍照區，玩一場鬆餅奶油大戰吧。（圖／有你共創提供）
「蠟筆小新30週年期間限定店－甜點世界大冒險」，台中最終站7/8～9/25免費入場，全園區共打造7個活潑場景讓大家拍好拍滿，只要在任何一處的蠟筆小新景點拍照，上傳至FB或IG貼文，並標記地點「蠟筆小新30週年期間限定店-甜點世界大冒險_最終站」及@臺中驛鐵道文化園區，即可獲得台中場限定打卡禮－「車票書籤」乙張，（每人每款限兌換一次，數量有限贈完為止）。

▲琳瑯滿目蠟筆小新周邊商品的期間限定店。（圖／有你共創提供）
▲琳瑯滿目蠟筆小新周邊商品的期間限定店。（圖／有你共創提供）
不能錯過的還有期間限定店，販售萌萌玩偶、購物袋、雨傘等數百樣蠟筆小新周邊商品，並可以搭配全台首創甜點列車抽獎活動，有機會能把隱藏版「鱷魚阿山小新公仔」帶回家。

▲到林口店搭飛機玩遍歐洲囉。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
▲到林口店搭飛機玩遍歐洲囉。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
兒童界巨星「巧虎環遊世界趣」暑假降臨MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南三地，分別打造歐洲、日本、美國造景，並搭配寓教於樂的互動闖關遊戲，完成指定任務，還有機會獲得限量巧虎周邊贈品。自 7/1～8/28並同步推出夏日商品3折起優惠活動，大人小孩都能一起放暑假！

▲林口店童趣版荷蘭風車。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
▲林口店童趣版荷蘭風車。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
林口店玩遍歐洲飛一夏將中央廣場打造成大型歐洲景點大富翁，大小朋友都可以邊擲骰子、邊跟著巧虎、妙妙、琪琪，玩遍義大利比薩斜塔、 荷蘭風車、法國凱旋門、瑞士著名的熱氣球等，各個歐洲知名國家熱門景點。

▲到台中港店和巧虎一起搭乘極速新幹線。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
▲到台中港店和巧虎一起搭乘極速新幹線。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
▲在祭典內玩太鼓達人。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
▲在祭典內玩太鼓達人。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
台中港店日本夏日納涼趣重現日本祭典文化，模擬繽紛煙火的動態燈飾，打造身歷其境的屋台攤位、彈珠檯與太鼓達人，還有創意互動的撈金魚遊戲、與日本高速鐵路新幹線，記得一定要到巨大水晶球和巧虎及日本知名地標一起合照。台中港店還能讓小朋友化身波麗士大人，或扮演賽道車手體驗小小駕駛樂趣。

▲必拍和巨大水晶球的超萌身高差。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
▲台中店必拍和巨大水晶球的超萌身高差。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
▲跟著巧虎機長一起登機囉。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
▲跟著巧虎機長在台南店一起登機囉。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
「哈囉！歡迎登機」，台南店美國鐵路探險自由行讓巧虎機長帶領大家，還原想念已久的登機場景，記得上飛機前先到1F服務中心領取巧虎護照，還可獲得12 家品牌優惠。穿越登機門後飛往美國後，坐上可移動的小火車來場東西岸鐵道遊，探索紐約、洛杉磯等知名城市景點。走上2樓抵達休士頓，跟著妙妙乘坐蓄勢待發的火箭準備飛向宇宙。3樓則來到熱情夏威夷，和巧虎與一票好友擺出衝浪姿勢吧。

▲到台南店體驗美國鐵道遊。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
▲到台南店體驗美國鐵道遊。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
▲信用卡聯名卡友滿額贈7月可兌換巧虎野餐墊。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
▲信用卡聯名卡友滿額贈7月可兌換巧虎野餐墊。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）
只要在MITSUI OUTLET PARK各店完成指定闖關任務，並至服務台出示當日不限金額發票或明細，即可獲得限量巧虎好友系列氣球乙個。永豐聯名卡友當日刷卡單筆滿1,500元，可再兌換巧虎周邊商品。活動期間還搭配巧虎著色比賽，8/7前到各店領取圖紙或至官網下載線稿，完成著色後繳回服務台，也可兌換限量巧虎好友系列氣球乙個，比賽入選特優作品將可獲得3,000元商品抵用券獎勵喔。

▲LEGO樂高歡慶90週年，於統一時代百貨台北店 2F 夢廣場設置快閃樂園，暑假連續17天免費入園，瘋玩空降放大30倍的生日蛋糕派對，闖關還送樂高合組贈品，還有兩層樓高的溜滑梯超吸睛，連台北捷運車廂也有樂高歡樂列車可以搭乘。（圖／記者蕭涵云攝）
▲LEGO樂高歡慶90週年，於統一時代百貨台北店 2F 夢廣場設置快閃樂園。（圖／記者蕭涵云攝）
丹麥玩具品牌LEGO樂高，歡慶90週年「Come Celebrate Play」，在統一時代百貨台北店 2F 夢廣場設置快閃樂園，空降放大30倍的生日蛋糕派對，戴著動物頭套的樂高人偶還手搖墨西哥沙鈴好歡樂。並打造兩層樓高的溜滑梯超吸睛，設有蹺蹺板、盪鞦韆等樂園裝置可以打卡留念。即日起至7/17免費入場體驗，闖關還有樂高贈品可以拿；連台北捷運車廂也有期間限定的樂高歡樂列車可以搭乘。

▲超可愛兩層樓高的巨型溜滑梯很吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超可愛兩層樓高的巨型溜滑梯很吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）

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