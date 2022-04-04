樂高迷必朝聖！台北時代寓所「3大LEGO房」：不怕踩到痛
▲清明兒童節即將到來，各位大人們還記得小時候最愛的LEGO樂高嗎？不只是玩具，樂高現在還能拼出飯店主題住房，讓廣大媽媽們造成職業傷害的暗器之首，搖身一變成為台北時代寓所裡的療癒花藝或普普復古風家飾，這下再也不怕踩到痛。（圖／翻攝自台北時代寓所官網）
×
▲清明兒童節即將到來，各位大人們還記得小時候最愛的LEGO樂高嗎？不只是玩具，樂高現在還能拼出飯店主題住房，讓廣大媽媽們造成職業傷害的暗器之首，搖身一變成為台北時代寓所裡的療癒花藝或普普復古風家飾，這下再也不怕踩到痛。（圖／翻攝自台北時代寓所官網）
清明兒童節即將到來，除了有六福村12歲以下
0元免費玩；高雄 義大遊樂世界12歲以下 只要1元等優惠 懶人包。各位大人們還記得小時候最愛的LEGO樂高嗎？不只是玩具，樂高現在還能拼出飯店主題住房，這可不是 愚人節玩笑，讓廣大媽媽們造成職業傷害的暗器之首，搖身一變成為台北時代寓所裡的療癒花藝或普普復古風家飾，這下再也不怕踩到痛。
玩具品牌LEGO樂高，一直以來都提倡打破性別及刻板印象的傳統觀念，延續全球Play Your Way的概念，希望可以讓所有人不受限制地玩耍樂高，用樂高玩出不同花樣、拼砌展現出自己的樣子。 台北時代寓所成為台灣樂高第一家合作的飯店，自3/23～4/30聯手推出「LEGO Play Your Way聽你的，拼你的限定主題房」，期間限定將轉角、豪華、尊榮三種房型打造成《療癒花藝》、《繽紛童趣》及《普普復古》樂高主題房，入住還可獲得樂高驚喜小禮包。台北時代寓所總經理林桂玉分享，樂高不只是孩童玩的積木，也可以很有質感的呈現在生活空間之中，「希望讓旅客在繁忙的生活中找到新的樂趣與靈感」她如此說道。 ▲《療癒花藝》轉角客房內的超擬真花束，美到讓人不敢相信是樂高拼出來的！（圖／台北時代寓所提供）
34平方米的《療癒花藝》轉角客房，是深受情侶或小家庭喜愛的房型，入住可見樂高擬真氣質花藝點綴在各個角落，坐在沙發上就能欣賞到質感盆景擺設，還有粉嫩盛開的療癒花束，究竟是真花還是樂高堆疊而成？等大家來解密。
可以俯瞰台北市景的《繽紛童趣》豪華客房約40平方米，擺上以夏日、童趣及圖騰為主題的樂高留言板，搭配LEGO® Friends 系列盒組，讓小朋友或童心未泯的父母們能在房內一起拼玩。
將商務客首選，約45平方米尊榮客房打造成《普普復古》風情，重現1950年代的通訊風格，在桌上放置的經典薄荷綠復古打字機，不敢相信竟然也是樂高做成的？牆上掛著由LEGO Art設計給成年人挑戰的世界地圖系列。快來一起找找看，房內還有哪些家飾是樂高組成的驚喜。 ▲找找看《普普復古》尊榮客房裡，哪些家飾是樂高拼出來的？（圖／台北時代寓所提供） 台北時代寓所樂高主題住房專案，各房間內產品將依實際狀況陳列不限定品項，打造趣味體驗。每晚3500元起，入住期間還可獲得樂高驚喜小禮包（數量有限，送完為止；住宿期間於星巴克時代寓所店，還享有餐點及飲品九折優惠（不含包裝食品及商品）。 ▲毫無破綻的經典薄荷綠復古樂高打字機，不說還以為是真的。（圖／台北時代寓所提供） ▲入住台北時代寓所樂高房，可獲得樂高驚喜小禮包。（圖／台北時代寓所提供）