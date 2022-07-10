踏進商場就「便意來襲」！一票人瘋狂喊+1　日人曝4主因

我是廣告 請繼續往下閱讀
不少人猜測原因為，「冷氣太強，香精味太重」、「走著走著腸胃蠕動就會有便意」、「因為冷氣很強」、「買東西的時候常常會蹲著看，蹲著蹲著感覺就來了啊」。
實際上這個現象，在日本稱為「青木真里子現象（青木まりこ現象）」，是因為日本雜誌《本の雑誌》在1985年刊登了一名女性讀者的投書，名叫青木麻里子的讀者表示，自己從幾年前開始，只要進入書店內就會產生想上廁所的想法，對此讓她非常困擾，文章刊登後引發民眾回響，雜誌便在下期繼續探討為何會有人體會有這種反應，並將這種現象命名為「青木真里子現象」。
青木真里子現象，有比較常見的有4種解釋，一氣味刺激理論，店內的某些化學物質氣味，對大腦產生影響；第二為精神壓力，沒有廁所的精神壓力，會讓人更想如廁；三條件反射，當你曾經因生理因素在該地點想上廁所，那麼就有高機率在一樣的環境中，反射性產生相同的生理反應；四放鬆的氛圍導致，在放鬆的情況下，容易產生便意。
數年來，有不少心理學或是腸胃醫師對此做出研究，不過提出的理論各有差異性，因此並沒有辦法確定最主要影響的是哪一點，但精神學家也直言，這樣的狀況並不需要過於擔心，也不用進行治療，除非症狀相當嚴重，才可能會以腸躁症、焦慮症的方向來做治療。（編輯：鍾怡婷）