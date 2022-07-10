狗也懂健身？「倒立6秒」單挑主人 落地超自信：簡單啦
對飼主而言，說寵物是最棒最暖心的家人，相信沒幾個人會反對，日常多了牠們的陪伴，總能讓生活變得更有趣、更充實，有網友就分享，自家的狗狗是個運動健將，平常和主人一起運動的逗趣模樣曝光後，讓眾人都感到相當窩心。
一名網友分享家中寵物的日常影片，片中可見，他的家中養了2隻愛犬，而某天，平常有在家中運動習慣的主人，來到了牆壁旁，隨後頭頂著器材，將身體撐起，腳上頭下完成倒立動作，不過令人驚奇的是，擁有黑白毛色的其中一隻狗狗，牠見狀後不甘示落，也在後方用前腳支撐，隨後將屁股抬起，跟著主人一同倒立。
眼看自己的同伴做出高難度動作，一旁的另一隻狗狗也瞠目結舌，將前腳抬起愣在旁觀看，這樣一人一狗的姿勢，隨著主人倒數6秒後才結束，將後腳放下落地時，還能看見狗狗得意的表情，彷彿在告訴鏡頭「簡單啦」，主人也開心大讚愛犬的表現。
影片公開後，網友見狀也紛紛被這家人的互動給收服，紛紛驚呼「這狗太強了」、「我怎麼沒有這種寵物」、「後面被嚇到的狗兒太可愛了」、「原來是隻健美狗啊」、「連寵物都比我們努力注意體態，人們該好好反省了哈哈」、「這才是飼主嚮往的生活」。（編輯：張志浩）