洗髮精用補充包省錢？「致命盲點」抖出　眾買10年沒發現

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貼文一出，網友們熱烈回應「有比過價嗎？補充包沒有比較便宜」、「罐裝有時候比較環保，補充包材質太複雜不能回收，還常常比較貴」、「其實不太一定，要看活動自己去比價」、「要看每單位價格，廠商早就不是紙做的，現在很多大包裝都比小包裝還來得貴」、「補充包容量比較少，還是要算一下」、「有些賣場會換算成每單位的單價，買之前比一下就知道了」。
此外也有許多網友點出賣場的一種現象，「常常遇到詭異的事，罐裝有優惠，補充包沒有」、「如果罐裝跟補充同時特價，一定是補充比較便宜，只是罐裝較常特價，才會有補充比正裝還貴的狀況發生」、「罐裝特價時，有時換算還比補充包便宜」、「罐裝常有特價，所以我覺得買補充包不划算」、「省錢角度就是要補貨時，看哪個便宜買哪個，但遇到罐裝特價的情況比較常見」。
不過仍有一部分網友表示，自己還是較喜歡購買補充包，「很討厭處理瓶瓶罐罐，最喜歡能壓扁的，像燕麥片我也是買補充包，雖然鐵罐裝品質更好，但處理空罐讓我頭痛」、「我會倒到罐子裡，然後殘餘的加一點點水可以再洗好幾次」、「我買補充包是為了省空間，不是省錢」、「補充包也就一個小垃圾，對有些人比較方便」。（編輯：張志浩）