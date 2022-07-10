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洗髮精用補充包省錢？「致命盲點」抖出　眾買10年沒發現

▲許多日常用品廠商都會提供「補充包」，例如洗衣精、沐浴乳、洗髮乳等，且購買時不需再拿取新的包裝瓶，也讓人有省錢、環保的感覺，進而提升購買慾望。（示意圖／記者張志浩攝）
▲許多日常用品廠商都會提供「補充包」，例如洗衣精、沐浴乳、洗髮乳等，且購買時不需再拿取新的包裝瓶，也讓人有省錢、環保的感覺，進而提升購買慾望。（示意圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-10 18:25:23

許多日常用品廠商都會提供「補充包」，例如洗衣精、沐浴乳、洗髮乳等，且購買時不需再拿取新的包裝瓶，也讓人有省錢、環保的感覺，進而提升購買慾望，不過就有網友列出補充包的優缺點後，發問「補充包是否真的有省到錢」，貼文引發熱議，眾人紛紛留言表達自身想法。

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一名網友在PTT用「以省錢的角度，要買補充包嗎? 」為題發文，她表示，市售的補充包雖然有便宜的特性，但是換裝的時候會有損耗，很多內容物會殘留在補充包內倒不出來，且還要花時間慢慢倒和事後整理，好奇「省錢達人 會買補充包來換裝 洗髮精、沐浴乳嗎？不知道是否真的有省到錢？」

▲（示意圖／記者張志浩攝）
▲原PO分析補充包的利弊後，發問「補充包是否真的有省到錢」，貼文吸引許多網友發表想法。（示意圖／記者張志浩攝）
貼文一出，網友們熱烈回應「有比過價嗎？補充包沒有比較便宜」、「罐裝有時候比較環保，補充包材質太複雜不能回收，還常常比較貴」、「其實不太一定，要看活動自己去比價」、「要看每單位價格，廠商早就不是紙做的，現在很多大包裝都比小包裝還來得貴」、「補充包容量比較少，還是要算一下」、「有些賣場會換算成每單位的單價，買之前比一下就知道了」。

此外也有許多網友點出賣場的一種現象，「常常遇到詭異的事，罐裝有優惠，補充包沒有」、「如果罐裝跟補充同時特價，一定是補充比較便宜，只是罐裝較常特價，才會有補充比正裝還貴的狀況發生」、「罐裝特價時，有時換算還比補充包便宜」、「罐裝常有特價，所以我覺得買補充包不划算」、「省錢角度就是要補貨時，看哪個便宜買哪個，但遇到罐裝特價的情況比較常見」

不過仍有一部分網友表示，自己還是較喜歡購買補充包，「很討厭處理瓶瓶罐罐，最喜歡能壓扁的，像燕麥片我也是買補充包，雖然鐵罐裝品質更好，但處理空罐讓我頭痛」、「我會倒到罐子裡，然後殘餘的加一點點水可以再洗好幾次」、「我買補充包是為了省空間，不是省錢」、「補充包也就一個小垃圾，對有些人比較方便」。（編輯：張志浩）

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