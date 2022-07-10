COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

CP值超高科系是它！眾認「讀完不會後悔」：頂大生也搶考

▲選擇大學科系可說是人生一個很大的轉捩點，不僅對未來職涯規劃有著一定的關係，更對往後人生發展有所影響。（示意圖／取自unsplash）
▲選擇大學科系可說是人生一個很大的轉捩點，不僅對未來職涯規劃有著一定的關係，更對往後人生發展有所影響。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-10 19:40:47

選擇大學科系可說是人生一個很大的轉捩點，不僅對未來職涯規劃有著一定的關係，更對往後人生發展有所影響。對此，有一名網友就提及，他認為科技大學的「藥學系」，像是迷一般的存在，成績放到普通大學，也基本能上中字輩，貼文引發熱議，也意外釣出網友透露科大藥學「CP值超高」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Dcard發文表示，「老實說科大藥學學測分數也不低，在統測衛護類組又是跟神一般存在，平均每科大約90分才有機會，如果放到普大來看，科大藥學上中字輩到頂大非頂尖科系都可以，放到技職來看，申請上台科或北科也OK。」

原PO更提到，每當考試季一到，科大藥也都會成為很多人討論的話題，還有人跑去算命，找尋一階或二階的準備方法，補習班也會狂賀考上科大藥，甚至是專欄介紹上，「上榜者不乏前三志願高中生、頂大生及醫大生」，令他不禁直呼「謎一樣的科大藥學系到底是怎樣的存在？」

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO認為科技大學的「藥學系」，像是迷一般的存在，成績放到普通大學，也基本能上中字輩，貼文引發熱議。（示意圖／取自pixabay）
貼文掀起熱議，有許多網友坦言，「科大藥真的蠻厲害的」、「科大藥基本上是技職裡面的菁英」、「覺得科大藥的整體程度應該是略大於台科電資跟屏科獸醫，算是很有價值的科系，其他科大的科系，出來一堆不是相關產業」、「某天回母校，發現現在科大藥在榜單上甚至排在頂大前面，超酷」、「成大唸一學期然後重考到嘉南藥的路過…我們這屆聽說還有兩個清大生科重考來的，再兩個禮拜就要藥師國考了」。

不少網友認為藥學系CP值極高，也有人詳細分析「簡單來說就是不難考、未來薪水又高」、「藥學真的是很穩定的領域」、「藥學薪水不到非常多啦，就是有錢有閒」、「白色巨塔不變的定律：科大藥>頂大三類非醫牙藥，三類選系不選校」、「藥師在高雄起薪5萬5，剛出社會年薪百萬左右，加不加班看自己心情，加班一定有加班費，又不用on call，這工作不香嗎？風險又比醫師低，跟本就是社會工作的CP王」。（編輯：張志浩）

人生重來讀啥科系？理工狂上榜　「它」黑馬竄出：超實用

台大男喊沒讀書天份！考嘸「4科系」嘆：不上不下最痛苦

學霸妹拿多益金證書！面試官「只開28K」　網見科系秒懂

男如願考上台大碩士！秀出「這科系」全場愣：後面哭40年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀