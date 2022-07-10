CP值超高科系是它！眾認「讀完不會後悔」：頂大生也搶考

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO更提到，每當考試季一到，科大藥也都會成為很多人討論的話題，還有人跑去算命，找尋一階或二階的準備方法，補習班也會狂賀考上科大藥，甚至是專欄介紹上，「上榜者不乏前三志願高中生、頂大生及醫大生」，令他不禁直呼「謎一樣的科大藥學系到底是怎樣的存在？」
貼文掀起熱議，有許多網友坦言，「科大藥真的蠻厲害的」、「科大藥基本上是技職裡面的菁英」、「覺得科大藥的整體程度應該是略大於台科電資跟屏科獸醫，算是很有價值的科系，其他科大的科系，出來一堆不是相關產業」、「某天回母校，發現現在科大藥在榜單上甚至排在頂大前面，超酷」、「成大唸一學期然後重考到嘉南藥的路過…我們這屆聽說還有兩個清大生科重考來的，再兩個禮拜就要藥師國考了」。
不少網友認為藥學系CP值極高，也有人詳細分析「簡單來說就是不難考、未來薪水又高」、「藥學真的是很穩定的領域」、「藥學薪水不到非常多啦，就是有錢有閒」、「白色巨塔不變的定律：科大藥>頂大三類非醫牙藥，三類選系不選校」、「藥師在高雄起薪5萬5，剛出社會年薪百萬左右，加不加班看自己心情，加班一定有加班費，又不用on call，這工作不香嗎？風險又比醫師低，跟本就是社會工作的CP王」。（編輯：張志浩）