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吃火鍋「湯都喝不完」？他抬頭看冷氣臉綠：完了芭比Q了

▲雖然目前正值夏季，氣溫普遍炎熱，但小火鍋店仍受到不少台灣人的喜愛，濃郁湯頭搭配肉片、醬料，絕對能大飽口福，也是親友們聚餐的熱門選擇。（示意圖／取自flickr ）
▲雖然目前正值夏季，氣溫普遍炎熱，但小火鍋店仍受到不少台灣人的喜愛，濃郁湯頭搭配肉片、醬料，絕對能大飽口福，也是親友們聚餐的熱門選擇。（示意圖／取自flickr ）

編輯中心/綜合報導

2022-07-10 21:32:11

雖然目前正值夏季，氣溫普遍炎熱，但小火鍋店仍受到不少台灣人的喜愛，濃郁湯頭搭配肉片、醬料，絕對能大飽口福，也是親友們聚餐的熱門選擇，不過，有網友就分享，他到某間火鍋店用餐時，卻發現座位上方冷氣排水器故障，而滴下的水滴，更直接落在火鍋中，影片曝光掀起熱議。

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一名網友今（10）日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「完蛋，真的巴比Q...免費加湯」，並附上一段影片，片中可見，餐廳安裝在天花板的冷氣機因不明原因故障導致漏水，從天而降的雨滴甚至不偏不倚滴落在原PO同桌的火鍋內，一旁其它桌客人也紛紛看到傻住，場面相當無奈。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲座位上方冷氣排水器故障，而滴下的水滴，更直接落在火鍋中，現場客人全都傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社）
影片曝光後，短時間就已吸引近萬人按讚，網友紛紛留言「店家太熱情，越吃越大碗」、「欸不是，湯怎麼喝不完」、「高處落下的湯～我們稱之為高湯」、「再也不用自己去拿加湯灌了，實在太方便了啦」、「為什麼別人吃的火鍋這麼不一樣」、「鍋物太香太美味了，冷氣機受不了口水直流」、「這是本店最新設備，自動加湯系統」。

也有其餘網友表示「這運氣...要去拜拜餒」、「店家這餐應該是要招待了」、「是排水器壞了，不過這安裝位置太奇怪了吧」、「一般來說冷氣排水器是安裝在牆角吧，放這邊真的第一次見識到」、「我遇到會傻眼耶」。（編輯：張志浩）

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