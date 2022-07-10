冷氣壞了！他慘被「40度高溫烤4天」 房東竟嗆1句不修理
為了對抗夏天炎熱的太陽與難受的高溫，不少人在家中都已經重新開啟冷氣，而對於一些租屋族來說，冷氣更是必備家電，不過卻有網友分享，他租屋處的冷氣故障，希望房東找人修理，但等了4天卻毫無消息，自己找到師傅後，房東卻嫌太貴將師傅趕走，並希望租客「互相體諒」，貼文點燃眾人怒火。
原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，近日冷氣壞掉，房東花了4天都跟說找不到人，由於原PO已忍受室內40度的高溫4天，於是自己找到人來修，不過房東卻嫌對方價錢太貴，將人趕走，原PO當下直言「人家有他的專業賺他該賺的錢合理，你嫌別人的專業貴，可是你又沒辦法處理！」
不僅如此，房東在趕走人後，還向原PO表示「我們要互相體諒」，而這句話徹底引爆了原PO心中怒火，爆氣痛斥「今天你先40度住完4天，再跟我說互相體諒，我一定會很敬佩你，但今天40度住4天的是我不是你，不要跟我說互相體諒，你只是想要我單方面的體諒而已，不要自己把話講的這麼好聽」，最後房東才妥協請回師傅修理。
貼文曝光後，許多網友聲援「這種天氣能忍耐4天，證明你是好房客；房東真的要檢討」、「又是只想爽收房租的吸血鬼」、「40度...房東還是人嗎」；不過也有人表示，「房東不是找不到人，是找不到便宜的人，我要是那位師傅肯定是叫不回去的」、「在這種大熱天要找修冷氣的真的不容易，夏天還沒開始前，要找專業點的來裝冷氣都要2～3個禮拜才約到假日」。（編輯：張志浩）