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一堆人堅持吹窗型冷氣？「隱藏理由」曝　內行認了早發現

▲隨著夏季來臨，窗型冷氣以及變頻冷氣的選擇問題又浮上檯面。（圖／爆廢公社公開版）
▲隨著夏季來臨，窗型冷氣以及變頻冷氣的選擇問題又浮上檯面。（圖／爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2022-07-11 09:57:03

夏季高溫經常飆破35度的高溫，不少人冷氣都是吹一整天，但伴隨而來的則是讓人頭痛的電費，因此現在不少人都會將家裡較為老舊的冷氣汰換，其中最常見的窗型冷氣常常被拿出來討論，近日就有網友好奇「窗型冷氣是不是應該被淘汰？」貼文釣出不少內行人指出「時代已經不同了好嗎？」引發討論。

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一名網友在PTT貼文指出「現在租屋處都還是很多裝窗型冷氣，剛剛回到家室內溫度35度，馬上開25度強風，結果過了半小時只降到31度，想請問窗型冷氣是不是應該全面淘汰了？真的好熱喔」。

▲▲原PO想換掉家裡用10幾年故障的窗型冷氣，卻苦惱該繼續選擇窗型或分離式。（圖／NOWnews資料照）
▲網友詢問窗型冷氣是不是應該早就要被淘汰。（圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛回應「你那台沒冷媒了吧，不然窗型其實很猛」、「沒有冷媒而已啦，窗型還是很好吹，只是電費沒那麼省」、「真的好吵又好耗電，不知道為何還會存在」、「其實吹過窗型跟分離式，發現窗型比較冷欸....雖然比較耗電」、「先搞清楚不冷原因，跟冷氣型態沒關係」、「感覺不是冷氣壞了，就是你房間環境問題，西曬或者頂加之類的，跟窗型分離無關」。

不過，也有不少內行網友提到「看留言很多人不知道窗型現在也有一級變頻嗎.....」、「窗型現在很多也都裝變頻了....又省又冷」、「我現在就用變頻窗型，又冷又省阿」、「幾年前就發現窗型有變頻的了...很多人都以為窗型＝老舊＝耗電....但現在價格比分離便宜又冷又省」、「窗型冷氣跟分離式冷氣都有定頻或者變頻，有人因為空間限制，所以才只能裝窗型變頻冷氣」、「裝變頻窗型省一堆錢，安裝費跟機子都比分離式便宜，還是有自己的市場」。

綜合網友意見，多數人認為窗型冷氣之所以還未遭到淘汰，除了部分機型相對便宜又耐操之外，現在也有許多廠商推出「變頻窗型冷氣」，不再像過往只有定頻能做選擇，加上有些人家裡因為空間限制因此只能裝窗型冷氣，因此窗型冷氣至今除了房東愛裝，不少民眾也發現窗型冷氣擁有變頻機型，而選擇安裝，還是在冷氣市場中佔有一席之地。（編輯：張嘉哲）

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