一堆人堅持吹窗型冷氣？「隱藏理由」曝　內行認了早發現

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貼文一出，網友紛紛回應「你那台沒冷媒了吧，不然窗型其實很猛」、「沒有冷媒而已啦，窗型還是很好吹，只是電費沒那麼省」、「真的好吵又好耗電，不知道為何還會存在」、「其實吹過窗型跟分離式，發現窗型比較冷欸....雖然比較耗電」、「先搞清楚不冷原因，跟冷氣型態沒關係」、「感覺不是冷氣壞了，就是你房間環境問題，西曬或者頂加之類的，跟窗型分離無關」。
不過，也有不少內行網友提到「看留言很多人不知道窗型現在也有一級變頻嗎.....」、「窗型現在很多也都裝變頻了....又省又冷」、「我現在就用變頻窗型，又冷又省阿」、「幾年前就發現窗型有變頻的了...很多人都以為窗型＝老舊＝耗電....但現在價格比分離便宜又冷又省」、「窗型冷氣跟分離式冷氣都有定頻或者變頻，有人因為空間限制，所以才只能裝窗型變頻冷氣」、「裝變頻窗型省一堆錢，安裝費跟機子都比分離式便宜，還是有自己的市場」。
綜合網友意見，多數人認為窗型冷氣之所以還未遭到淘汰，除了部分機型相對便宜又耐操之外，現在也有許多廠商推出「變頻窗型冷氣」，不再像過往只有定頻能做選擇，加上有些人家裡因為空間限制因此只能裝窗型冷氣，因此窗型冷氣至今除了房東愛裝，不少民眾也發現窗型冷氣擁有變頻機型，而選擇安裝，還是在冷氣市場中佔有一席之地。（編輯：張嘉哲）