7-11亞萬卡太夯！行家「神招」結帳倒賺500　手法網瘋傳

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而原來，該名網友使用「橘子支付」帳戶付款，可以先獲得橘子支付每個月消費滿77元就能享有15%回饋的活動，加上OPENPOINT活動消費滿711元就能得到100點的活動，於是乎兩張亞萬卡消費兩千元，換算得到橘子支付回饋300元、PENPOINT活動206.6點，瞬間倒賺500多元，只花了不到1500元就買到兩張亞萬卡，超級划算。
而不少網友看到後紛紛回應「哇靠！這個高招」、「贈送一百點的活動快沒了，要搶要快」、「OP本來沒了，最後加碼五萬份回饋，要搶要快」、「OP的回饋加碼五萬了，沒搶到就剩下橘子了」；另外，也有網友提到「我家這亞萬卡都賣光的說QQ」、「我家附近亞萬卡都完售說哭哭」、「請問有人知道亞萬卡台中哪裡還有庫存嗎？好像都賣完了」、「台北路過，家裡附近都賣光了嗚嗚」。
而實際查看「橘子支付」臉書發現有趣現象，不少朝聖的網友學到招後，紛紛到橘子支付7月1日公告的「7-11消費回饋」貼文回報即時戰情「7/10！00：05還有回饋金，並且送102OP點數，還滿不錯的」、「7/11！09：18購買還有名額」、「7/11早上09：40零用金、OP點數都還有」顯然手法已經讓不少人學起來，不過OPENPOINT活動僅加碼兩天且只有五萬份，橘子支付回饋金也有上限，民眾要撿便宜可要加快腳步啦！（編輯：張嘉哲）