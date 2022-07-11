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7-11亞萬卡太夯！行家「神招」結帳倒賺500　手法網瘋傳

▲為了慶祝第一萬間7-11開幕，官方也推出一系列的活動，其中包括「亞萬紀念隨取卡」，單張售價 1,000元，造成瘋搶。（圖/7-11/全家各超商新品分享區）
▲為了慶祝第一萬間7-11開幕，官方也推出一系列的活動，其中包括「亞萬紀念隨取卡」，單張售價 1,000元，造成瘋搶。（圖/7-11/全家各超商新品分享區）

編輯中心/綜合報導

2022-07-11 10:35:582022-07-11 10:41:06

7-11身為台灣超商龍頭之一，將在12日開幕亞洲第10,000家7-ELEVEN「亞萬門市」，店位於台南市安平區，還沒開幕就在網路上掀起話題，而為了慶祝第一萬間7-11開幕，官方也推出一系列的活動，其中包括「亞萬紀念隨取卡」，單張售價 1,000元，高達711個名額有機會刮中最高1萬元面額，推出後立刻造成瘋搶。近日，就有網友分享自己「獨門購買亞萬卡秘辛」，不少人複製成功，引起討論。

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一名網友在臉書社團「7-11/全家各超商新品分享區」貼文指出「小七亞萬卡又買到了，今天凌晨再來一次，7月10日搭配橘子支付刷兩張亞萬卡，結果可以獲得橘子回饋300元+上OPENPOINT活動206.6點（等於206元），還有點數50點呢！

而原來，該名網友使用「橘子支付」帳戶付款，可以先獲得橘子支付每個月消費滿77元就能享有15%回饋的活動，加上OPENPOINT活動消費滿711元就能得到100點的活動，於是乎兩張亞萬卡消費兩千元，換算得到橘子支付回饋300元、PENPOINT活動206.6點，瞬間倒賺500多元，只花了不到1500元就買到兩張亞萬卡，超級划算。

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▲網友巧妙發現橘子支付加上7-11OPENPOINT活動結合之後，買亞萬卡省超多錢，引起討論。（圖/橘子支付臉書、7-11官網）
而不少網友看到後紛紛回應「哇靠！這個高招」、「贈送一百點的活動快沒了，要搶要快」、「OP本來沒了，最後加碼五萬份回饋，要搶要快」、「OP的回饋加碼五萬了，沒搶到就剩下橘子了」；另外，也有網友提到「我家這亞萬卡都賣光的說QQ」、「我家附近亞萬卡都完售說哭哭」、「請問有人知道亞萬卡台中哪裡還有庫存嗎？好像都賣完了」、「台北路過，家裡附近都賣光了嗚嗚」。

而實際查看「橘子支付」臉書發現有趣現象，不少朝聖的網友學到招後，紛紛到橘子支付7月1日公告的「7-11消費回饋」貼文回報即時戰情「7/10！00：05還有回饋金，並且送102OP點數，還滿不錯的」、「7/11！09：18購買還有名額」、「7/11早上09：40零用金、OP點數都還有」顯然手法已經讓不少人學起來，不過OPENPOINT活動僅加碼兩天且只有五萬份，橘子支付回饋金也有上限，民眾要撿便宜可要加快腳步啦！（編輯：張嘉哲）

▲亞洲第1萬家7-11「亞萬門市」，7月12日將於台南市安平區開幕。（圖／7-ELEVEN提供）
▲亞洲第1萬家7-11「亞萬門市」，7月12日將於台南市安平區開幕。（圖／7-ELEVEN提供）

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