錄取頂大「1科系」想翻轉人生！她曝殘酷現實：太天真了

我是廣告 請繼續往下閱讀
但她下秒卻淚訴「當時的我太天真了！」原PO因家境不好，畢業後選擇直接工作，「工作不差但就普通月薪三萬多，而家境好的同學很多都到國外唸名校研究所，他們出來後的薪水絕對是我的好幾倍」。讓她頓時醒悟，「原來一切早就一開始都注定好了，不管多努力還是比不過出生在好人家，階級複製都是真真實實的，不是努力想打破就能打破」，不禁崩潰直呼「我的努力是真的，但爬不上去也是真的」。
貼文一出，也引來不少網友留言，「如果妳是中字輩理組，薪水應該也是現在的自己的2倍以上，妳的努力是真的、爬不上去也是真的，選錯努力的方向也是真的」、「我覺得關鍵不是學校，而是文組，比較目前薪資狀況對文組比較不友善」、「比較不完，找自己喜歡的行業突破自我就好」、「文組如果不是商科或法律很難一畢業就高薪，家境沒很好學貸讀國內研究所出來薪水還是不錯的」。
其中也有人留言鼓勵她，「妳其實根本不用管別人，那些有錢人還有人比他們更有錢，同樣還有人比妳更窮，如果沒有必要，何必打破階級，除非你是連吃飯都成問題的人，或是對自己有超級遠大目標的人，不然妳就照樣過生活就好了」、「反正做自己力所能及的事就好了，不要讓自己耍廢，也不要讓自己有壓力，開開心心過日子就好了，懂得調適的心態或許也是一種成長」。（編輯：陳雅雲）