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好市多「結帳手法」被抓包！會員當10年心寒：真的會剪卡

▲美式賣場好市多因為其便宜、商品量又大，加上時不時就推出新產品以及優惠活動，成為不少家庭補貨的好去處。（示意圖／翻攝Unsplash）
▲美式賣場好市多因為其便宜、商品量又大，加上時不時就推出新產品以及優惠活動，成為不少家庭補貨的好去處。（示意圖／翻攝Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-11 11:42:54

美式賣場好市多因為其便宜、商品量又大，加上時不時就推出新產品以及優惠活動，成為不少家庭補貨的好去處。不過，近日就有網友分享自己家人去好市多消費購物時，結帳卻遇到店員的話術手法，讓她聽完覺得非常不合理，貼文釣出不少會員表示「10年老問題到現在還沒全面落實啊？」引爆廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「好市多商品消費心得老實說」貼文指出「想要請問各位大大，會員卡八月底才到期，但七月初家人持副卡結帳時，被店員告知當下如果不續卡的話就不能結帳，怎麼會有這種事情？想問大家如果遇到這種事情，會怎麼做」。

▲好市多會員卡示意圖。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲網友透露自己家人去好市多購物時，會員卡尚未到期卻被店員指出「不續約不能結帳」，掀起熱議。（示意圖／記者楊智傑攝）
貼文一出，不少苦主紛紛回應「之前也遇到過這樣，覺得感受很不好」、「老會員遇到好幾次了....很怕會員跑掉一樣」、「繳一年的年費，未到期為何不能用，自己的權益，要理直氣壯一些」、「我就是這樣退卡的，感覺有夠差的」、「我覺得善意提醒真的OK，但是這種強迫真的是老鼠屎」、「我之前也遇過，結帳後就去投訴，有看到主管去找該收銀員談話，反正感覺很不爽」、「下次要是再有店員這樣問我，我真的會直接剪卡」。

另外，也有不少老會員表示「不續約是可以結帳的，若收銀不讓結，請穿藍背心的主管協助」、「10年的老問題了...不懂為何到現在還有這種情況，一再投訴都沒用」、「見怪不怪，遇過一次直接叫經理出來，店員臉超臭」、「這不是單一事件，也不是單一員工，很多年都這樣了」、「直接請經理出來處理就能結帳了！多年老問題，很多店都改善了，但有些店就是一直無法落實」。

隨後原PO也透露自己的確有向值班經理申訴，對方表示應該是「溝通上有誤」；而《NOWnews今日新聞》過往也曾經報導過類似事件，當時企劃部副總經理王友玫則提到「有可能和會員的溝通當中有誤解，好市多在持續了解中，未來也會提醒員工要特別注意結帳的流程，與客人溝通不要有誤解」而從事件本身發現，其實好市多會員並不是不願意續約，且也並不是每間店店員都是如此，會員純粹希望店員以「提醒」為出發點，而非「強迫」，也有不少資深會員提到「用提醒的我還會奇檬子好一點，說不定當下可能就續約了，真的不要強迫」。（編輯：張嘉哲）

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