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「少吃鮭魚改吃石斑」惹民怨！陳吉仲：酸言酸語我都接受

▲農委會主委陳吉仲近期提到，國人少吃3成鮭魚，改吃石斑魚就能解決危機，遭酸「何不食肉糜？」（圖／記者許若茵攝，2022.07.11）
▲農委會主委陳吉仲近期提到，國人少吃3成鮭魚，改吃石斑魚就能解決危機，遭酸「何不食肉糜？」（圖／記者許若茵攝，2022.07.11）

記者許若茵／台北報導

2022-07-11 12:14:22

農委會主委陳吉仲近期提到，國人少吃3成鮭魚，改吃石斑魚就能解決危機，遭酸「何不食肉糜？」，甚至還有鮭魚業者自嘲要改名「類石斑」。對此，今（11）日陳再回應，「所有的這些酸言酸語，其實對我來講，我都可以接受」，自己的責任還是要讓消費者知道石斑魚的好，也呼籲消費者踴躍消費國產食品。

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陳吉仲近日向國人喊話，台灣一年吃10幾萬公噸進口水產品，像是鮭魚、大比目魚、魷魚等，若是國人能少吃2成至3成鮭魚，改吃石斑魚就能解決問題。「少吃鮭魚救石斑」言論在網路發酵，有網友批評陳吉仲「何不食肉糜」，全球最大鮭魚供應商在台成立的鮭魚品牌美威鮭魚也在粉專製圖自嘲「鮭魚臭了嗎？我們從此改名類石斑，拜託不要不吃我們。」

今陳吉仲出席「小農加工成果聯合發表展售會」展前記者會，會後受訪時說明，在2、3個月前，知道國際原物料價格高漲，不只玉米、大豆、飼料成本高漲，畜產品價格也上升，當然小麥價格也高漲、麵粉價格也增加，因此呼籲大家多吃一點白米取代麵食，這是站在消費者角度也是站在農民角度，農委會責任就是大力推廣優質國內的農漁畜產品給所有消費者。

陳吉仲強調，台灣一年進口鮭魚超過兩、三萬公噸，而且大老遠從挪威運輸來台，碳足跡非常高，國內有當季的生鮮石斑魚，農委會的責任當然要大力促銷，「那至於所有的這些酸言酸語，其實對我來講，我都可以接受，因為我的責任就是讓大家這時候知道石斑魚的好，知道白米的好」，呼籲消費者踴躍消費國產食品，增加糧食安全與糧食自給率，達到農民、消費者與糧食安全三贏。

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