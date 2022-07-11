年輕桃園要小智接班　鄭文燦：這是我最重要的工作

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林智堅和鄭文燦今早前往民進黨桃園市黨部，與32位市議員參選人合體造勢，針對雙北市長人選已確定由陳時中、林佳龍參選，「這都是最佳人選」林智堅說，北北桃是一個首都生活圈，人口將近九百萬，占台灣將近一半的人口數，民眾的生活是流動的，期待未來透過北北桃首都生活圈的方式，和陳時中、林佳龍規劃相關政見，在選戰的過程，三人也會彼此攜手，聯合作戰。
鄭文燦指出，北北基桃是首都的生活圈，民進黨選對會推薦非常溫暖的指揮官陳時中，要讓台北由停滯能夠轉動向前，同時推薦非常具有論述視野的林佳龍，讓雙北、雙城都能夠成為火車頭，北北基桃有很多共同課題，他在過去這八年非常了解，首都圈許多事情必須要一致，例如很多防疫的對策，事實上需要考慮到這層互動，因此北北基桃的輔選，他都會參加、都會幫忙。
媒體追問鄭文燦，在這次選戰中扮演一個領頭羊角色，是否也在為未來進一步鋪路？鄭表示，他已經擔任市長將近8年，有責任讓桃園能夠繼續堅定往前走，也有責任讓台灣變得更好，所以，他參加的輔選當然會比較多一點。
鄭文燦表示，如果每個人都能夠想自己能幫台灣做什麼，盡到這份心，就是人生最大的成就感，因此這段時間不管是北北基桃首都圈的輔選，或者是桃竹苗科技走廊的輔選，只要有餘裕，他都會盡量幫忙，「當然最重要，年輕的桃園要由小智市長接班，這是我最重要的工作。」