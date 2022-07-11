COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

年輕桃園要小智接班　鄭文燦：這是我最重要的工作

▲鄭文燦指出，北北基逃有很多共同課提，他都非常了解，首都圈許多事情必須要一致，接下來北北基桃的輔選工作他都會參加。（圖／記者李春台攝，2022.07.11）
▲鄭文燦指出，北北基逃有很多共同課提，他都非常了解，首都圈許多事情必須要一致，接下來北北基桃的輔選工作他都會參加。（圖／記者李春台攝，2022.07.11）

記者李春台/桃園報導

2022-07-11 13:39:38

民進黨選對會昨日討論確定提名衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍分別參選台北市長及新北市長，甫投入桃園市長選戰的林智堅今(11)日表示，北北桃是首都生活圈，未來三人會攜手合作拚勝選；選對會成員之一的現任桃園市長鄭文燦指出，北北基逃有很多共同課提，他都非常了解，首都圈許多事情必須要一致，接下來北北基桃的輔選工作他都會參加。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林智堅和鄭文燦今早前往民進黨桃園市黨部，與32位市議員參選人合體造勢，針對雙北市長人選已確定由陳時中、林佳龍參選，「這都是最佳人選」林智堅說，北北桃是一個首都生活圈，人口將近九百萬，占台灣將近一半的人口數，民眾的生活是流動的，期待未來透過北北桃首都生活圈的方式，和陳時中、林佳龍規劃相關政見，在選戰的過程，三人也會彼此攜手，聯合作戰。


鄭文燦指出，北北基桃是首都的生活圈，民進黨選對會推薦非常溫暖的指揮官陳時中，要讓台北由停滯能夠轉動向前，同時推薦非常具有論述視野的林佳龍，讓雙北、雙城都能夠成為火車頭，北北基桃有很多共同課題，他在過去這八年非常了解，首都圈許多事情必須要一致，例如很多防疫的對策，事實上需要考慮到這層互動，因此北北基桃的輔選，他都會參加、都會幫忙。


媒體追問鄭文燦，在這次選戰中扮演一個領頭羊角色，是否也在為未來進一步鋪路？鄭表示，他已經擔任市長將近8年，有責任讓桃園能夠繼續堅定往前走，也有責任讓台灣變得更好，所以，他參加的輔選當然會比較多一點。


鄭文燦表示，如果每個人都能夠想自己能幫台灣做什麼，盡到這份心，就是人生最大的成就感，因此這段時間不管是北北基桃首都圈的輔選，或者是桃竹苗科技走廊的輔選，只要有餘裕，他都會盡量幫忙，「當然最重要，年輕的桃園要由小智市長接班，這是我最重要的工作。」

快訊／民眾黨派高虹安戰新竹？下午答案將揭曉

國民黨喊話要林辭榮譽校友　林智堅：市民眼睛是雪亮的

林智堅論文風暴　鄭寶清：主管單位秉持學術良心盡速審議

與一般人碩士經驗不同？賴香伶諷林智堅論文很容易過關

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀