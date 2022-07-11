漫威「獵鷹」接下美國隊長挨轟！克里斯伊凡1句話反擊了
漫威系列英雄電影中，就屬克里斯伊凡（Chris Evans）飾演的美國隊長，最讓人印象深刻，不過隨著劇情發展，美國隊長在《復仇者聯盟：終局之戰》後卸任，並由安東尼麥奇飾演的「獵鷹」擔任第二代美國隊長，結果讓許多影迷無法接受，紛紛批評質疑。對此，克里斯伊凡也忍不住發聲了，「山姆威爾森（獵鷹本名）就是美國隊長」。
回顧漫威電影劇情，美國隊長歷經《復仇者聯盟：終局之戰》後，決定在歸還寶石期間，也回到過去自己應該要有的生活，最後由老的美國隊長把象徵精神的盾牌交給獵鷹，同時也象徵著美國隊長的傳承，要讓獵鷹接下美國隊長的身分頭銜，繼續守護人民。怎料，當初這個劇情走向，卻讓許多人無法接受，甚至是一面倒的批評和怒罵，更夾帶著一點種族歧視的味道，紛紛希望克里斯伊凡能回歸電影。
對此，美國電影媒體《The Hollywood Reporter》就在官方推特發文評論，「目前尚不清楚克里斯伊凡，會不會回歸扮演美國隊長的角色？」結果貼文竟釣出克里斯伊凡本人親自在底下留言回應「Sam Wilson is Captain America！」直接打破外界的猜測和傳聞，並全力支持安東尼麥奇的演出。
據了解，繼漫威影集《獵鷹與酷寒戰士》後，漫威即將推出《美國隊長4》，而且將由奈及利亞裔導演朱利斯歐納（Julius Onah）執導，其作品都和美國種族、身分認同等議題有關，引起外界高度關注。不過，目前《美國隊長4》的檔期尚未宣布，僅能確認由安東尼麥奇主演，劇本則由《獵鷹與酷寒戰士》的原班人馬負責。（編輯：詹鎰睿）