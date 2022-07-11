巨城年收只排第6？網見「NO.1百貨」毫不意外：狂賺214億
百貨公司不僅販售商品種類多樣，再加上動線規劃得宜、環境舒適、設有停車場，相當便利，因此也是許多人假日逛街的最佳首選，而根據「購物中心情報站」資料顯示，2021年營業額最高的2間百貨門市皆位於台中，令網友不禁好奇「台中百貨公司營業額為何強成這樣？」貼文掀起討論。
原PO在PTT發文表示，他看了2021的百貨營業額排名，資料顯示第一名「台中中港三越」年收214億，第二名「台中大遠百」168億，值得注意的是，近年物價、房價、消費力不斷飆升的新竹，境內的僅以140億排在第6，原PO驚呼「這已經是集合新竹最強的消費力了，居然跟台中中港三越差了半倍，為什麼可以強成這樣海放對手?」
貼文曝光後，網友們紛紛點出原因，「台中超多低調的有錢人，閃靈刷手超級多」、「台中好事多營業額單店世界第一」、「新竹只是工程師多，台中是老闆多」、「苗栗、南投、彰化的都被吸過來，4個縣市的消費，加上台中百貨公司不多」、「4個縣市貢獻的啦」、「中部唯一的大城市啊，而且交流道下來就到了」。
此外，部分網友也提及「台北的百貨公司太多，也沒有弱的，都被平均掉了」、「台北只是因為百貨公司太多分掉了」、「新竹縣+新竹市總共也才102萬人，巨城很不容易了」、「像桃園都去台北逛啊，那麼方便，台北那麼多間，加起來就知道哪邊厲害了」、「台中是整個中部加起來，跟台北分散都不同」。（編輯：張志浩）