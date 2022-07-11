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降溫只要2min！前調酒師拿1物速替啤酒冰鎮　網：學到了

▲日本一名前調酒師靠一玩具快速替啤酒降溫冰鎮。（圖／推特帳號hippopotomus_lu）
▲日本一名前調酒師靠一玩具快速替啤酒降溫冰鎮。（圖／推特帳號hippopotomus_lu）

編輯中心/綜合報導

2022-07-11 17:23:35

原來玩具也可以成為生活小幫手！夏日炎炎，許多民眾總是喜歡在下班或是放鬆時來一瓶清涼飲料，而對許多成年人來說，下班後喝杯啤酒是最適合不過的了，不過如果啤酒不夠冰，喝起還可是一點都不過癮。日本就有一名網友突發奇想，拿出「湯瑪士小火車」充當小幫手，快速地讓啤酒降溫！

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這名網路帳號@hippopotomus_lu的推主日前想出一方法，可以在2分鐘內讓啤酒快速降溫，首先拿出一盆加鹽的冰塊，讓水盆裡的溫度保持在低溫，接著放進啤酒瓶，並利用湯瑪士小火車當作滾輪，在它轉動輪胎時就能順便滾動酒瓶，透過這樣的方式讓每一處的啤酒都能接觸到冰鎮，不僅能快速替啤酒降溫，也不必讓手因為轉動瓶子而被凍僵，既輕鬆又有趣！

▲推主利用湯瑪士小火車轉動輪胎時，順便滾動啤酒瓶，讓每一處啤酒都能接觸到底部的冰塊而迅速降溫。（圖／推特帳號hippopotomus_lu）
▲推主利用湯瑪士小火車轉動輪胎時，順便滾動啤酒瓶，讓每一處啤酒都能接觸到底部的冰塊而迅速降溫。（圖／推特帳號hippopotomus_lu）
由於有網友好奇這樣的轉法會讓啤酒產生許多泡沫，推主也補充因為過去自己是調酒師，常常利用這種方法冰鎮酒類，雖然轉動過程會有氣泡滾動，但是因為沒有大力震動它，所以並不會起過多泡沫。

網友看了影片後都紛紛驚呼：「學到一招了」、「以後酒吧出現湯瑪士小火車就不意外了」、「很可愛也很有趣」、「看來兒子的湯瑪士有新功能了」、「湯瑪士找到副業了」，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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