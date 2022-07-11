神準未來心測曝光！下半輩子「走啥好運」？4選1秒測出

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B、約閨蜜一起嗨
C、帶家人去走走
D、跟另一半去玩
【選好看答案】
A、一個人去探險
工作需求滿世界飛
選擇一個人去探險，代表你事業心很強，幾乎滿腦子都是各種賺錢的方法，因此工作必定忙碌充實、風生水起。賺錢、辦事能力都極高的你，很容易就能得到領導賞賜，就此展開出差人生、或成為空服員、也可能外派至異地成為當地領導。不管哪種，將來的你就是世界滿地跑，這也開拓你的視野與心胸，讓你生活更加多采多姿，甚至還能順利存到足夠的錢，買下只屬於你的房子。這樣的生活，令你期待又充實。
B、約閨蜜一起嗨
三五好友群串門子
選擇約閨蜜一起嗨，代表你個性比較自立丶且不怕未來單身。有關結婚這件事，你認為順其自然就好，也可能你就是是不婚主義者，覺得一個人生活既輕鬆自在又無拘無束，有何不可呢。而你也有認識許多形形色色的朋友，就算將來沒有伴侶，你還是有朋友常常到你家作客丶做飯聊天、欣賞電影，完全不會孤單，甚至你是享受的。
C、帶家人去走走
維持健康理想生活
選擇帶家人去走走，代表你是個相當注重養生丶追求健康生活的人。你對於物質慾望並沒有太大要求，這並不是指你的生活平淡無奇，而是代表你知足丶想要更長久美好的人生，也因為你總是將健康養生放第一，因此下半生當然也是過著輕鬆健康的日子。這樣的生活讓你的身體更輕盈丶無負擔，心境上的無欲無求也讓你生活平淡自然丶沒有太大壓力，住在屬於自己的溫暖小窩，讓你感到自在且隨意。
D、跟另一半去玩
嫁入豪門當少奶奶
選擇跟另一半去玩，代表你內心是期盼後半生不用努力工作生活，也能過上好日子的人，你不想再被經濟生活等壓力追著跑。所幸你個性善良親切丶溫和待人，上天很照顧你，你會因緣分而認識富二代，從而彼此相愛丶結婚生子，順利進入豪門做個不再為錢煩惱的少奶奶。你的下半輩子只要打理好家裡丶照顧另一半及小孩就好，剩下的時間都拿來出門逛街丶做Spa芳療丶喝高級下午茶等，而你的有錢老公也不會因工作就忽略你，還是一樣疼惜你照顧你，你可以好好期待愉快的貴婦生活。（編輯：賴禹妡）
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