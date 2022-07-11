外送點越多能「省運費」？暗黑陷阱被挖出 網愣：虧大了
近年外送平台興起，民眾只要動動手指就能選取想吃的餐點，結帳時只要用信用卡，或是貨到付款等都能快速解決，甚至有些人會一次選購多項餐點，就能省下運費，不過網紅作家黃大米近日卻分享自身經驗，表示自己透過此種方式叫外送，卻發現並無達到省錢效果，貼文引起廣大迴響。
作家黃大米今（10）日在臉書發文表示，「在外送平台上點飲料，寫著外送費29元，我覺得挺便宜的，於是就點了幾杯飲料，但不知道為何，覺得總價怎麼這麼貴，於是把帳單拿出來一看，每杯飲料比店裡面買貴了5元，所以如果我買了6杯，就是貴了30元」。
黃大米接著表示，貴了30元加上原本的29元運費，換算下來外送費等於就是59元，「點的東西越多，外送的費用越高」，因此建議大家，「還是直接打給店家叫外送，會比較便宜，且店家也會賺比較多，當然，如果你很有錢，這樣窮酸的理財文，可以不用看，想要點一杯飲料就叫熊貓外送，也是可以」。
貼文曝光後，網友紛紛留言附和「自從發現從平台訂除了要運費之外，產品本身也要被加價後，我就都自己去買了」、「餐點也是，都用套餐方式沒單點，去店面買有單點，價格就差很多」、「真的....點完付錢的時候發現怎麼那麼貴」；此外也有人提及「外送平台有時候用優惠券或是外帶自取的折扣，會比直接跟店家買便宜」、「有優惠的時候訂才划算，之前訂餐直接折扣300」。（編輯：張志浩）