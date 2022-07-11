iPhone每天7點都狂響！他「沒設鬧鐘」怕爆 背後原因曝
iPhone的使用人口眾多，ios系統內擁有不少的「快捷鍵」和「捷徑」，也成為果粉們死忠的一大原因，不少人也會在睡前設定鬧鐘提醒自己起床，不過有網友卻表示，自己手機就算在沒有設定的情況下，每天早上7點10分也都會發出聲響，讓他不堪其擾，貼文引起討論。
一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文表示，「求解，有人iPhone跟我一樣嗎？每天早上7:10就會叫我起床，但我明明就沒有設7:10的鬧鐘，爬文一堆還是找不到解決方法，睡覺的時候只能把手機關機，放假誰想7:10起床啊？」原PO也附上手機截圖，證明自己完全沒有設定鬧鐘。
貼文發布後，意外釣出一票同為苦主的網友回應「我以前手機也這樣欸！6點30分都會叫，但明明就沒設定」、「我的也是設不設鬧鐘都會固定18:30、18:40鬧鐘會響，好像是某一次更新後就變這樣了」、「我家有一隻舊iPhone也是這樣，每天早上準時叫，真的叫到煩死人」、「我也遇過，超煩，還也為靈異事件」。
不過也有一些內行網友猜測原因，「應該是睡眠的排程」、「專注模式的排程，刪掉就可以了」、「看看『健康』APP是不是有設了睡眠時間的排程?調整一下起床時間就好」、「iPhone-健康-睡眠，把睡眠模式關掉應該就可以了，也可以從下滑快捷去找一個床單圖案關掉」。（編輯：張志浩）