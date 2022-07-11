中職選秀電腦出包？他在現場曝「主因」 網笑翻：又鬼腳
中華職棒2022新人選秀會，在今（11）晚隆重登場，由於今年特別加入了第六隊台鋼雄鷹，選秀人數創新高，備受外界關注，不過現場的電腦設備也出現問題，讓選秀過程中2度受到影響，所幸狀況都能馬上排除。對此，就有人在現場的網友爆料，原來是有人不小心踢掉電源導致的，也讓大家笑翻「是誰又在鬼腳啊！」。
中職選秀今年盛大登場，總計有185位好手符合資格，再加上第六隊台鋼雄鷹的加入，讓整體現場都擠滿非常多的媒體和工作人員，場面相當龐大，結果輪到中信兄弟首輪最後順位指名時，電腦似乎發生狀況，大螢幕遲遲無法跳出選手，工作人員也馬上檢查，換了台電腦才順利排除，怎料，輪到台鋼雄鷹第2輪第一順位指名時，電腦又再度發生狀況。
所幸在主播陳捷盛、評述陳瑞昌的撐場下，才讓尷尬的場面帶過，也讓整個選秀過程繼續進行，但仍逃不過PTT網友們嘲諷，直呼「選秀第一輪選最差的就是電腦」。
結果就有人在現場的網友特地回文解釋「我人在現場，原因不是選秀程式有誤，是有人不慎把路由器的電源踢掉，電腦連不上網路造成。」這讓大家笑到不行「誰又出腳」、「路由器的插頭線，怎麼會放在走路的路上」、「這真的是鬼腳了」、「麻煩小房間看一下重播」、「484辣個男人？」、「鬼腳笑死」，影射日前猿獅大戰清板凳的事件。
回顧整個中職選秀，來自平鎮高中的曾子祐，被台鋼雄鷹首輪第1順位選中，成為今年中職選秀的狀元；榜眼則是由26歲的旅美投手林凱威，被味全龍首輪第2順位選中；探花同樣也是來自平鎮高中的黃保羅，被富邦悍將以首輪第3順位挑中。無論是新生代的年輕球員，還是旅美回台的好手，都有望成為隊上的超強戰力，也讓中職越來越受大家期待。（編輯：詹鎰睿）