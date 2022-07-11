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面試問「這題目」錯了嗎？求職者竟爆氣怒嗆：是不是沒腦

▲有網友分享，他某日透過線上面試詢問求職者「某項問題」，怎料對方突然理智線斷，甚至反過來怒罵「破腦」。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友分享，他某日透過線上面試詢問求職者「某項問題」，怎料對方突然理智線斷，甚至反過來怒罵「破腦」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-11 22:09:48

在求職路上，面試絕對是能否獲得工作的重要環節，公司主管除了會透過事前的履歷來做初步評估外，也會經由面試時的臨場問答了解求職者，不過卻有網友分享，他某日透過線上面試詢問求職者「某項問題」，怎料對方突然理智斷裂，甚至反過來怒罵「破腦」，誇張過程令眾人全都看傻眼。

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原PO在臉書社團「爆怨公社」發文提及，自己近日正透過求職App徵選員工，並和其中一名年僅18歲的求職者相約線上面試，出於自身開店需求，原PO首先就詢問對方「請問在哪一間任職過」，對方起初先是簡單回答「公館」，怎料後續反應讓原PO完全不知所措。

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲原PO在面試時，被求職者的激動反應嚇了一跳，不禁懷疑自己是否做錯了什麼？（圖／翻攝自爆怨公社）
該求職者下秒突然理智線斷裂，一連回覆「你要徵人就徵人，跟我在哪一家店任職過有關係嗎」「不懂你們這些店長在想什麼，是破腦還根本是沒有腦？」面對上述兩則訊息，原PO無奈表示「是我離年輕人太遠，還是我不善言辭？」便終止與對方的對話。

貼文一出，網友聲援「現在的小孩都這麼凶喔」、「要慶幸在錄取前就明白了」、「不用浪費時間挺好的，這種欠社會正義鐵拳教訓」、「這樣的求職態度，以後出去肯定很辛苦」、「他是被之前的店長傷的多深，陰影也太重」、「怕你打電話去前東家照會吧」、「這個不管應徵什麼工作，應該都會被打槍打到死吧」。（編輯：張志浩）

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