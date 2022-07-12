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1週愛愛幾次才正常？醫揭「黃金公式」：20歲就像直升機

▲怎樣的性生活頻率才算正常呢？對此，泌尿科醫師莊豐賓也分享「黃金公式」，並表示「20歲就像直升機」。（示意圖／取自unsplash）
▲怎樣的性生活頻率才算正常呢？對此，泌尿科醫師莊豐賓也分享「黃金公式」，並表示「20歲就像直升機」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 07:15:20

夫妻之間性生活美滿能使感情增溫，但怎樣的性生活頻率才算正常呢？對此，泌尿科醫師莊豐賓也分享「性愛黃金公式」，舉例20多歲男性，依此計算1周可達8次，也被比喻成「進入直升機狀態」，可隨時起降，一天好幾次都可以。

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泌尿科醫師莊豐賓在YouTube頻道「幸福醫師莊豐賓」分享「男人G力大揭秘，性愛頻率公式10-99歲都適用」影片，表示男性從小到大會經歷幾種不同飛機的心態，10歲就是「模型機」，什麼都有但都不是真的，因此無法飛行；20歲則是「直升機」，隨時隨地可以起降，一天來好幾次都沒問題；至於30歲則是「戰鬥機」，性生活經驗豐富，很多高超的技巧，也是戰鬥力最強的時候；等到40歲就像「轟炸機」，擁有很大的戰力，但是噸位也變重，所以需要的跑道比戰鬥機、直升機來得更多。

▲泌尿科醫師莊豐賓分享「愛愛黃金公式」。（圖／翻攝自YouTube頻道「幸福醫師莊豐賓」）
▲泌尿科醫師莊豐賓分享「愛愛黃金公式」。（圖／翻攝自YouTube頻道「幸福醫師莊豐賓」）
50歲則像「運輸機」，偶爾才能來一次，而且跑道更長，也就是所謂前戲要拉長，而且每次降落要很久以後才能開始；到60歲就像「偵察機」，只能勘查地形，無法真正執行戰鬥；70歲則是「教練機」，說了一口好戰術、好技巧，但無法真正上場執行；等到80歲，很多人就「關機」了。

莊豐賓提到，所以「你到底是什麼飛機，會影響性生活頻率」，他也根據常見的「99乘法表」公式，分享「性愛頻率公式」，只要將年齡的十位數數字乘以9，得出來的雙位數字，前者為週期、後者為次數。以20歲為例，9x2=18，也就是1周做8次。30歲「9x3=27」，等於2週7次，即為隔天做一次；40歲「9x4=36」，3週6次，大概每3天來一次；50歲「9x5=45」，4周5次，也就是每周1次，心有餘力可以再多1次，到了60多歲者「9x6=54」，代表一週一次；70多歲約2週1次；80多歲者每個月1次。

不過，莊豐賓也表示「這只是一個參考」，最終還是要注意到「兩性關係的和諧」，以及倆人性生活頻率是否能配合，其實可隨心所欲按照狀態進行。此外，他也提到很多男生認為年紀大就應該盡量減少性生活、一滴精十滴血，但以目前科學依據認為，滿意的性生活，對生理跟心理都有幫助，且能幫助身體得到解放，身體多處功能狀態可以獲得改善，更能增加「性」福。（編輯：郭佩蓉）


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