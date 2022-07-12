面試官狂羞辱科大男！開32K聘「台清交碩士」：只收菁英

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面試過程除了主管的坐姿讓他很無言，接下來更是直接羞辱他，「你英文這麼爛，學歷又這麼差，我們這只收取菁英不收你們這種後段學歷的學生。再來你考試的考卷也寫得很差，你哪來的勇氣敢來投履歷」，原PO也回應是人資主動找他，並非他投履歷。
但這名主管竟然還說「好吧，不過你來也好。我只是想看看爛學校的學生到底長什麼樣子，畢竟我們這裡都是台清交碩畢，就算沒有也要臺科北科等等的學生。結果不意外，跟我想像中的一樣，在學校成績差，讀的學校又這麼爛，做事能力會好我是不相信啦」。原PO也補充，不只要求學歷，公司還要求多益要850分以上；至於當時去應徵的職務，月薪3萬2千元，每年可領14至16個月，「這次面試過後，我後來去面試都已經打了強心針」。
貼文一出，網友全傻眼，「沒必要這樣羞辱人吧！真的狗眼看人低」、「這哪家公司也太羞辱人了吧，不需要這個人才就趕快結束面試，沒必要用學歷人身攻擊」、「這麼嗆還以為薪水多高，結果笑死人」、「這種侮辱人不懂尊重的人，沒有跟他共事也好」、「好誇張」；但也有人質疑，「有點離奇==，32k，14~16，助理工程師。面試官喊公司都台清交碩畢，即使面試官腦子壞了，台清交碩腦子可不會跟著壞，因此，要嘛是面試官唬爛，要嘛是你在編故事」、「32K？我不是台清交都超過雙倍了」、「不要說台清交碩畢啦，台科北科的用32K*14請得到嗎？」（編輯：郭佩蓉）