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面試官狂羞辱科大男！開32K聘「台清交碩士」：只收菁英

▲一名科大男網友分享自己曾遇過面試官對他說過「最難聽的話」，讓他至今無法忘懷，貼文一出，網友全傻眼。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名科大男網友分享自己曾遇過面試官對他說過「最難聽的話」，讓他至今無法忘懷，貼文一出，網友全傻眼。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 07:45:35

面試新工作壓力大，公司對於應徵者的學歷、能力有一定要求，因此除了基本條件，還得克服內心的緊張感、回答面試官問題，實屬不易；不過，就有一名就讀科大的男網友分享自己曾遇過面試官對他說過「最難聽的話」，讓他至今無法忘懷，貼文一出，網友全傻眼。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「各位面試的時候聽到最難聽的話是什麼？」為題發文，表示他前幾年到外商研發單位面試助理工程師，當時是公司人資發mail詢問他意願，「那時候我心裡也有底不可能會錄取，就抱著試試看的想法去面試」。

面試過程除了主管的坐姿讓他很無言，接下來更是直接羞辱他，「你英文這麼爛，學歷又這麼差，我們這只收取菁英不收你們這種後段學歷的學生。再來你考試的考卷也寫得很差，你哪來的勇氣敢來投履歷」，原PO也回應是人資主動找他，並非他投履歷。

▲一名科大男網友分享自己曾遇過面試官對他說過「最難聽的話」，讓他至今無法忘懷，貼文一出，網友全傻眼。（示意圖／擷取自pexels）
▲一名科大男網友分享自己曾遇過面試官對他說過「最難聽的話」，讓他至今無法忘懷，貼文一出，網友全傻眼。（示意圖／擷取自pexels）
但這名主管竟然還說「好吧，不過你來也好。我只是想看看爛學校的學生到底長什麼樣子，畢竟我們這裡都是台清交碩畢，就算沒有也要臺科北科等等的學生。結果不意外，跟我想像中的一樣，在學校成績差，讀的學校又這麼爛，做事能力會好我是不相信啦」。原PO也補充，不只要求學歷，公司還要求多益要850分以上；至於當時去應徵的職務，月薪3萬2千元，每年可領14至16個月，「這次面試過後，我後來去面試都已經打了強心針」。

貼文一出，網友全傻眼，「沒必要這樣羞辱人吧！真的狗眼看人低」、「這哪家公司也太羞辱人了吧，不需要這個人才就趕快結束面試，沒必要用學歷人身攻擊」、「這麼嗆還以為薪水多高，結果笑死人」、「這種侮辱人不懂尊重的人，沒有跟他共事也好」、「好誇張」；但也有人質疑，「有點離奇==，32k，14~16，助理工程師。面試官喊公司都台清交碩畢，即使面試官腦子壞了，台清交碩腦子可不會跟著壞，因此，要嘛是面試官唬爛，要嘛是你在編故事」、「32K？我不是台清交都超過雙倍了」、「不要說台清交碩畢啦，台科北科的用32K*14請得到嗎？」（編輯：郭佩蓉）

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