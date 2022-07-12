李佳穎12年都沒變！網看《新楓之谷》廣告愣：台詞還一樣
線上遊戲《新楓之谷》來到第17個年頭，不少老玩家仍舊時不時都會打開回味一番。然而近日，就有網友發現《新楓之谷》推出了新廣告，以「冒險家Remaster再進化」為主軸，找來12年前代言就曾代言《新楓之谷》的女星李佳穎「回歸初心」，沒想到李佳穎的容貌意外的沒有太大變化，讓不少人大讚「真的有回歸初心的感覺.....」。
近日《新楓之谷》官方頻道上傳新影片「翻玩楓潮｜我回來了那你呢？ft. 李佳穎」只見影片中，李佳穎先說「我不是說我不會再回去了嗎？哼！」結果雪吉拉則回應「但是....冒險家進化回來了！」並且附上酷炫的冒險家角色進化過程，廣告結尾李佳穎喊出「因為有你！我們更好玩了！」勾出不少老玩家的回憶。
回到12年前，李佳穎也曾經出演《新楓之谷》的廣告，且有趣的是，當年的廣告台詞幾乎和12年後的廣告都一樣，此外，也重回西門町還原當時的廣告場景，李佳穎最後又以「因為有你！我們更好玩了！」經典台詞做為結尾，做為「翻玩楓潮」的主體來看，真的非常契合。
而不少網友也將廣告上傳至許多論壇上，不少人玩家紛紛回應「這代言人12年前後都長一樣也是厲害＝＝」、「李佳穎完全沒老欸！讓人看了想回去玩」、「李佳穎好可愛啊！一起回谷吧」、「看到這廣告才又想起該回谷了哈哈哈」、「李佳穎12年前後差異不大，真的很符合主題欸」、「沒想到楓之谷第17年了，暑假必回谷！」、「那天看到這廣告就下載回來玩了XD超好玩」。
而這次《新楓之谷》改版內容相當豐富，將最元老的五大冒險職業群共計15個職業，全面優化技能效果，讓玩家在狩獵怪物或打王時，都可以都能保持一定的便利性以及順暢的手感，另外配合17週年的活動更是多到數不完，邀集大家一起來《新楓之谷》的世界闖蕩。（編輯：張嘉哲）