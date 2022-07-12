民宿為何拒收小孩？他狂列7點控訴　網認了：想優先訂房

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1. 家長和小孩抵達民宿後，放任小孩四處奔跑尖叫、破壞民宿設備，結果家長在旁邊各自聊天完全不管，提醒他們還嗆說「我們來這裡就是要放鬆！」，但是被破壞的軟裝、硬裝，家長連來查看、一句「對不起」都沒有，毀損都是我們自己吸收。
2. 半夜時刻小孩在玩，不停尖叫奔跑、踹地板，已經告知家長打擾到其他房客，後續完全沒制止小孩，依舊放任不管。
3. 繼上則，前一晚玩太瘋，隔天早上大人小孩都起不來，民宿準備的早餐放到冷掉，然後全部「倒馬桶」再跟我說「因為太難吃了」。
4. 後期特別通融接待嬰兒，告知沒有家長要的奶瓶消毐鍋、床圍，對方卻沒好氣地說「這些你們不能去準備嗎？」甚至問「我的baby睡哪裡？」，被凹已經額外通融，怎麼還來一堆無理的要求？
5. 臨時多帶小孩，入住時家長一句「錢不是問題」，念在過年期間不要趕客人所以加收不到1000元的人頭費，事後聽到該家長斤斤計較說「小孩也要錢？？」還故意將其他客人給我們的回饋信用很不屑的表情手勢甩在地上。
6. 多帶人來，家長硬要擠還說「我們在家都是這樣跟小孩睡」，額外通融後，隔天還跑過來跟你抱怨很擠很難睡。
7.「我的小孩很乖不會吵」，來到現場真的是開眼界了⋯⋯
原PO也強調，大部分民宿並非針對小孩，而是對於「你們這些無理取鬧、不管教小孩的台灣鯛家長」感到非常無奈，雖然真正有教養的家長小孩還是有，「但那非常稀有，可能100個家庭裡才有1個」。
貼文一曝光，許多網友紛紛大讚：「我覺得這是一間很棒的民宿，如果可以，老闆您私訊我，我想去住」、「沒小孩的住宿環境，很棒！就像悠閒咖啡店要是禁止兒童進入也是立刻大加分」、「真的，我也很想在那種只接十歲以上房客的地方上班」、「規定不能帶小孩的民宿優先列入入住名單，請老闆私訊，謝謝」、「如果民宿規定不接12歲以下小孩，我會優先考慮入住」、「認同！以上你說的我們都有遇過，目前我們已經沒家庭房這種房間了，被家庭客搞到看身心科！（同樣是開民宿的路過）」、「不接小孩的民宿一定要給五顆星，堅持品質是對的」、「我自己有小孩都覺得很吵很煩！剛結束宜蘭三天行，已公告下次出遠門是四年後！」、「業者很多的規定都是客人給的教訓～非常能懂您的感覺」。（編輯：陳珮瑜）