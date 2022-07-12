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鹹酥雞為何都不開吃到飽？眾點破「尷尬關鍵」：老闆先跑

▲原PO好奇「為何沒有鹹酥雞吃到飽」，貼文一出，網友也點破「尷尬關鍵」，直呼「老闆會先跑路」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲原PO好奇「為何沒有鹹酥雞吃到飽」，貼文一出，網友也點破「尷尬關鍵」，直呼「老闆會先跑路」。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 11:01:14

台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；對此，就有網友好奇「為何沒有鹹酥雞吃到飽」，貼文一出，網友也點破「尷尬關鍵」，直呼「老闆會先跑路」、「老闆會哭吧」。

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該名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示為什麼都不會有鹹酥雞吃到飽，若開一間鹹酥雞，價格一人200元吃到飽，「應該很賺吧」。

▲原PO好奇「為何沒有鹹酥雞吃到飽」，貼文一出，網友也點破「尷尬關鍵」，直呼「老闆會先跑路」。（示意圖／Shutterstock）
▲原PO好奇「為何沒有鹹酥雞吃到飽」，貼文一出，網友也點破「尷尬關鍵」，直呼「老闆會先跑路」。（示意圖／Shutterstock）
貼文一出，掀起熱議，「笑死，應該會先倒店！」、「等你開呀」、「我光是肉可能就能吃400-500，加上其他的可能就....」、「先來200塊的九層塔」、「那我一定常去」、「現在已經有炸物吃到飽的店了啊！只是炸物吃多真的很膩，沒辦法真的吃到飽」。

其中，也有網友點出尷尬關鍵，認為「價格」是最大的原因，因為現在鹹酥雞隨便點都破200元，若開200元吃到飽肯定賠錢，「老闆立馬跑路」、「200？光魷魚你就掛掉了～～」、「是客人很賺」、「老闆會哭吧」、「穩死的」、「鹽酥雞吃到飽絕對要1000起跳」、「一個禮拜就倒了，基本上每組客人都虧錢而且你炸的及給客人吃嗎」、「大家都會挑高單價吃了吧」、「全都點魷魚看是你先虧死還是我先撐死」、「你這叫做吃米不知米價」、「隨便吃就超過兩百」。

還有網友給出建議，「老闆划不來！至少要收599元！現場再賣個生啤酒和雞尾酒類的調酒...當然酒錢要另外算！這樣應該可以...」、「200元吃到飽，用餐時間1小時半，然後東西都冷凍，要吃自己冷凍櫃拿退冰再炸，這樣你或許還有賺的機會……不然鐵定虧翻」、「一籃300裝滿自由配我覺得可以，不然每一種都想吃，每次都買太多」、「高規格一點再附贈啤酒喝到飽不是更好」。（編輯：郭佩蓉）

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