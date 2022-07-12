戴資穎戰辛度「邊回擊邊笑」！球評震撼 30秒精彩片全跪
我國羽球好手戴資穎近日連續征戰多場國際大賽，日前在馬來西亞羽球大師賽女單8強賽時，對上來自世界排名第7的印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu），戴資穎最終獲得勝利晉級4強。然而在比賽過後，近日就有一段戴資穎與辛度決戰時，中間竟然邊打邊笑，讓場邊的國外球評也相當驚訝，其30秒影片還原之後在網路上瘋傳，不少人紛紛直呼「小戴！請接受我一拜！」
只見瘋傳的影片中，當時比數20比13，戴資穎領先，畫面一轉，辛度直接一顆強而有力的殺球朝戴資穎衝過去，不過卻被戴資穎回擊成功，但隨後戴資穎卻開始露出笑容，整場都非常開心的與辛度對戰，讓轉播的球評先是讚嘆「驚人的防守能力！」隨後又突然驚覺不對勁表示「她在笑耶？戴資穎！」
而原來，從另外一個角度看來，戴資穎在回擊辛度的殺球時，不慎將球拍弄掉在地上，但她立刻先以左手撿起來之後，馬上交還給右手，但也因為如此，讓小戴在撿起球拍之後忍不住也笑了出來，超神速的反應不僅沒有失分，最後也因為釣了一個斜角球，辛度回擊卦網拿下該局勝利，最終也贏球進入4強賽。
30秒影片近日不僅在Tik Tok瘋傳，也在YouTube上超過數十萬人觀看，不少人看完直呼「真的是太扯，不愧是世界之后」、「你聽球評的聲音就知道他有多驚訝哈哈哈」、「我看的時候只想說，小戴怎麼突然笑得這麼燦爛，原來是這樣啊」、「小戴的當下反應很迅速，表情也超可愛的，看比賽當下我甚至沒發現這段」、「真台灣之光，太厲害了」、「小戴！請接受我一拜，真的太鬼」、「看比賽時想說怎麼突然青蛙式，爬起來還燦笑，實在是太萌了」。（編輯：張嘉哲）