蔡炳坤腦中風！醫師教救命「3口訣5徵兆」：別信放血偏方

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腦中風發生過程非常急促，除了可能造成嚴重神經功能障礙，在急性期甚至可以導致死亡。腦中風主要是因為腦血流受阻，無法供應腦部氧氣需求，而發生腦功能障礙，長期入列國人十大死因之一，因中風失能，每 10 個有 2 個會癱瘓臥病在床，10 個有 5 個需要照顧，10 個有 7 個無法再從事原有的工作。
中風兩種類
缺血性：因血液凝塊堵塞腦部血管，例中佔約 70~80%。出血性，血管破裂的出血性腦中風比例佔約 20~30%。而民眾口中的「大中風、小中風」則是依照徵狀來決定，但鄭建興醫師強調，不代表症狀輕後續就不會變嚴重，只要有症狀就要就醫，不可輕忽。
高危險群
年紀越大越容易出現中風的症狀，另外高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂、凝血異常、肥胖、抽菸、飲酒過量、缺乏運動、嗜吃鹽、高膽固醇飲食等皆有可能增加風險。
五大警示預兆
- 突然頭暈不平衡及走路困難
- 突然臉部半側手或腳無力或麻木
- 突然一眼或兩眼視力模糊
- 突然不明原因頭痛
- 突然意識混亂言語表達困難或理解障礙
透過微笑，觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。舉手來觀察單手是否會無力會垂下來。以及講話會不會不清楚，突然出現其中一個症狀請立即送醫，並記下發作時間。
要如何防範
- 40歲以上建議每3年進行1次健康檢查，65歲以上長者建議每年1次。
- 減少食用油或油煎的食物。
- 高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病患者必須遵照醫囑，按時服藥、 複診，絕對不可以任意停藥或增 減用藥的劑量。
- 每周運動 3 次，每次運動 30 分鐘以上並且心跳數達每分鐘 130 下為原則。