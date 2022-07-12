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蔡炳坤腦中風！醫師教救命「3口訣5徵兆」：別信放血偏方

▲台北市副市長蔡炳坤昨晚驚傳中風。醫師提醒，腦中風發生的突然，請記下「微笑、舉手、說你好」救命口訣。（圖／NOWnews資料照片，記者丁上程攝）
▲台北市副市長蔡炳坤昨晚驚傳中風。醫師提醒，腦中風發生的突然，請記下「微笑、舉手、說你好」救命口訣。（圖／NOWnews資料照片，記者丁上程攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-12 12:36:19

台北市副市長蔡炳坤日前在餐敘中突然倒下緊急送醫，受治醫院表示為出血性中風，目前還在醫院救治中。「腦中風」真的比我們想像的還要突然，很可能前1分鐘還在吃飯，下1秒就倒下！提醒民眾，倒下的瞬間不要再聽信「放血」救命，不僅沒有幫助反而對病情不利！台大醫院神經部主治醫師、台大醫學院神經科教授鄭建興分享中風的判斷口訣，請謹記「微笑、舉手、說你好」，請患者試著做看看，如果其一狀況無法做到，請「立即送醫」才能把握黃金治療時間。

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▲台北市副市長蔡炳坤（左一）11日晚間，與台北市長柯文哲（左二）、台中市副市長令狐榮達（右一）餐敘時，突然倒下、疑似中風送醫，現於仁愛醫院急救中。《NOWnews今日新聞》獨家取得今晚餐敘時的現場照片。（圖／讀者提供）
▲台北市副市長蔡炳坤（左一）11日晚間，與台北市長柯文哲（左二）、台中市副市長令狐榮達（右一）餐敘時，突然倒下、現於仁愛醫院急救中。（圖／讀者提供）
快速地認識腦中風

腦中風發生過程非常急促，除了可能造成嚴重神經功能障礙，在急性期甚至可以導致死亡。腦中風主要是因為腦血流受阻，無法供應腦部氧氣需求，而發生腦功能障礙，長期入列國人十大死因之一，因中風失能，每 10 個有 2 個會癱瘓臥病在床，10 個有 5 個需要照顧，10 個有 7 個無法再從事原有的工作。

中風兩種類

缺血性：因血液凝塊堵塞腦部血管，例中佔約 70~80%。出血性，血管破裂的出血性腦中風比例佔約 20~30%。而民眾口中的「大中風、小中風」則是依照徵狀來決定，但鄭建興醫師強調，不代表症狀輕後續就不會變嚴重，只要有症狀就要就醫，不可輕忽。

高危險群

年紀越大越容易出現中風的症狀，另外高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂、凝血異常、肥胖、抽菸、飲酒過量、缺乏運動、嗜吃鹽、高膽固醇飲食等皆有可能增加風險。

五大警示預兆

  1. 突然頭暈不平衡及走路困難
  2. 突然臉部半側手或腳無力或麻木
  3. 突然一眼或兩眼視力模糊
  4. 突然不明原因頭痛
  5. 突然意識混亂言語表達困難或理解障礙
「微笑、舉手、說你好」判斷，有任一症狀立即送醫

透過微笑，觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。舉手來觀察單手是否會無力會垂下來。以及講話會不會不清楚，突然出現其中一個症狀請立即送醫，並記下發作時間。

▲多數人擔心看到自己的健康檢查報告呈現「滿江紅」的狀況。（圖／資料照片）
▲要定期進行健康檢查，掌握自己的身體狀況。（圖／資料照片）
要如何防範

  • 40歲以上建議每3年進行1次健康檢查，65歲以上長者建議每年1次。
  • 減少食用油或油煎的食物。
  • 高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病患者必須遵照醫囑，按時服藥、 複診，絕對不可以任意停藥或增 減用藥的劑量。
  • 每周運動 3 次，每次運動 30 分鐘以上並且心跳數達每分鐘 130 下為原則。

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