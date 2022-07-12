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男友夢到中獎！她衝廁所驚喊「真的中了」　網刷一排恭喜

▲日前男友在夢到自己中大獎，開心地去買10幾張大樂透，沒想到兌獎後全數槓龜。（示意圖／shutterstock）
▲日前男友在夢到自己中大獎，開心地去買10幾張大樂透，沒想到兌獎後全數槓龜。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 13:20:04

真的中獎了！一名女網友在網路上分享，日前男友在夢到自己中大獎，開心地去買10幾張大樂透，沒想到兌獎後全數槓龜，就在兩人失落之際，她突然身體不舒服，才想起月經已經很久沒來，馬上驗孕才知道自己懷孕了，忍不住笑喊：「我快篩都陰性，看來驗孕棒陽性比較容易。」 

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該名網友昨（11）日在Dcard中貼文，她表示和男友交往準備邁向第4年，兩人都是勤奮的打工族，幾週前某天半夜男友突然興奮地把她從睡夢搖醒說「我夢到我會中大獎！」接著事情開始往意料之外的方向發展，「然後可能太開心，血液都流到小頭去，我們就啪啪啪啪了」。 

▲營養師高敏敏表示，月經晚來不一定是懷孕，有可能是「7大原因」，並分享「調理經期」的營養吃法。（示意圖／Shutterstock）
▲原PO身體不適才發現自己懷孕了。（示意圖／Shutterstock）
前幾天男友買了十幾張大樂透，過沒幾天兌獎發現全槓龜，浪費了好幾千塊，原本男友還想繼續挑戰，但原PO突然身體不舒服，原以為是腸胃炎，但她突然想起月經還沒來，便馬上去買驗孕棒，結果真的中獎了，兩人對於當爸媽都非常喜悅，這次經驗也讓她直呼：「我快篩都陰性，看來驗孕棒陽性比較容易。」 

貼文一出，網友紛紛留言，「我也抽到夢裡賺，但我沒男友」、「原來這根本就是占卜吧」、「這是什麼超展開，但還是恭喜」、「太好了，恭喜當媽媽」、「好甜蜜喔，恭喜」。（編輯：賴禹妡） 

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