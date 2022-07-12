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機車標榜省油台人卻不愛？騎士曝「致命代價」：不想捨棄

▲台灣素有「機車王國」的威名，在路上隨時都可以見到大量的機車行駛。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣素有「機車王國」的威名，在路上隨時都可以見到大量的機車行駛。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 13:27:32

台灣素有「機車王國」的盛名，在路上隨時都可以見到大量的機車行駛。不過就有網友好奇，對比同樣是為了省油目的的油電汽車，為何在台灣「標榜省油」的機車卻相較不受歡迎？貼文曝光立刻有機車族點破「致命代價」：不想捨棄。

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日前有民眾在論壇PTT上發文提問「觀察到很多人願意多花幾十萬，買油電版的汽車，就為了省油錢，但為何機車卻很少看到騎士買省油車？明明機車省油車和沒標榜省油的油耗，比汽車差距還大，但為何大部分人都對省油機車不太感興趣？」

▲台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路。（示意圖／NOWnews資料照）
貼文曝光後立刻有不少機車族跳出回應「機車省油等於沒力阿」、「油電汽車通常動力都很足夠，但省油機車常常會捨棄動力」、「機車最大問題是很難跑長途，省油很無感」、「就機車省沒多少錢，汽車才比較有感，如果還要捨棄動力，根本不值得」、「騎乘感受大於省油，沒差這麼一點」、「省一丁點油錢，可能換來引擎壽命降低，花更多錢」、「因為油耗沒差太多，動力卻差很多」、「比較七期車跟化油車油耗，騎看動力差多少」。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲比起省油錢，多數機車族更在乎騎乘感受以及馬力大小。（示意圖／取自pixabay）
事實上過去也有其他網友觀察到「150c.c.機車比體型較小的其他車種還要普及」並好奇背後原因，不少騎士也給出回應「125跟150水冷動力就差很多了，騎過就不會想再騎125，長途跟爬山超級有感」、「順暢度差超多，馬力真的有差」、「爬坡馬力有差」，同樣也顯示機車族相當重視機車的動力差異。（編輯：潘毅）

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