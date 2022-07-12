機車標榜省油台人卻不愛？騎士曝「致命代價」：不想捨棄
台灣素有「機車王國」的盛名，在路上隨時都可以見到大量的機車行駛。不過就有網友好奇，對比同樣是為了省油目的的油電汽車，為何在台灣「標榜省油」的機車卻相較不受歡迎？貼文曝光立刻有機車族點破「致命代價」：不想捨棄。
日前有民眾在論壇PTT上發文提問「觀察到很多人願意多花幾十萬，買油電版的汽車，就為了省油錢，但為何機車卻很少看到騎士買省油車？明明機車省油車和沒標榜省油的油耗，比汽車差距還大，但為何大部分人都對省油機車不太感興趣？」
貼文曝光後立刻有不少機車族跳出回應「機車省油等於沒力阿」、「油電汽車通常動力都很足夠，但省油機車常常會捨棄動力」、「機車最大問題是很難跑長途，省油很無感」、「就機車省沒多少錢，汽車才比較有感，如果還要捨棄動力，根本不值得」、「騎乘感受大於省油，沒差這麼一點」、「省一丁點油錢，可能換來引擎壽命降低，花更多錢」、「因為油耗沒差太多，動力卻差很多」、「比較七期車跟化油車油耗，騎看動力差多少」。
事實上過去也有其他網友觀察到「150c.c.機車比體型較小的其他車種還要普及」並好奇背後原因，不少騎士也給出回應「125跟150水冷動力就差很多了，騎過就不會想再騎125，長途跟爬山超級有感」、「順暢度差超多，馬力真的有差」、「爬坡馬力有差」，同樣也顯示機車族相當重視機車的動力差異。（編輯：潘毅）