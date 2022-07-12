不起眼卻超神！她挖出「童年最強餅乾」 7年級生全看哭
充滿童年回憶的零食有許多款，哪一種是你的最愛呢？近日就有一名網友分享一包童年必吃的神品餅乾，就是看似平凡卻十分美味的「營養口糧」，不僅價錢一樣平價又充滿回憶，讓她看到十分興奮，貼文曝光後，網友們也紛紛留言嗨喊：「好吃啊！越單純越經典！」
該名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」中貼文，只見照片中的餅乾為營養口糧，他表示小時候能吃到這包餅乾就開心的不得了，看到就覺得有滿滿的回憶，也讓他感嘆：「現在的年輕人應該比較不知道吧！」
貼文一出，網友也懷念直呼，「吃這個牙齒要很好」、「這個我超愛，尤其是在客廳陪著爸爸一起吃」、「這個真的很硬，但是又很香很好吃」、「小時候很愛，越硬越好吃」、「超怕這個的，看起來平淡無奇，但一開起來，莫名奇妙就吃光一包」、「好吃啊！越單純越經典」、「真的好吃，拿來當寵物零食也很好用」。
另外，也有網友分享其他吃法，「先把巧克力粉給沖泡開來，再把口糧泡一下巧克力才往嘴裡送，那滋味真是美妙」、「以前長條的後面還有一包可可粉可以泡」、「可以夾麥芽糖」、「泡牛奶、夾麥芽糖」、「骨頭形狀的沾榛果巧克力醬好好吃喔」、「塗花生還是夾起司片都好吃」、「這味我也愛，只不過現在吃法會在上面抹上ㄧ層厚厚顆粒花生醬，爆好吃」。（編輯：賴禹妡）