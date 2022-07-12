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「明星夫妻」逛墾丁大街求偶遇！5萬人朝聖嗨爆：太親民

▲林志穎日前在墾丁大街「求偶遇」，和超多粉絲一同合照，展現超級親民的個性。（圖／林志穎 Jimmy Lin臉書）
▲林志穎日前在墾丁大街「求偶遇」，和超多粉絲一同合照，展現超級親民的個性。（圖／林志穎 Jimmy Lin臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 15:39:37

台灣男藝人林志穎，出道至今30年，演過無數經典作品，讓許多影迷印象深刻。即便已經47歲的他仍魅力依舊，也熱愛和粉絲互動。本月11日，林志穎就在臉書PO文嗨喊「墾丁大街中求偶遇」，沒想到才一下子時間，他就貼出超多和民眾的合照，吸引超過5萬多人朝聖圈粉，「真的太親民了」。

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林志穎日前帶著愛妻陳若儀和兒子，來到南臺灣的墾丁旅遊散心，11日他更在臉書PO文嗨喊「墾丁大街中求偶遇。」只見林志穎一家人，都特別穿上粉紅色的服裝，而且父子倆還一同玩了夜市的射氣球，一家三口的互動都散發出滿滿的幸福泡泡，也讓粉絲們看了相當羨慕。

▲林志穎日前在墾丁大街「求偶遇」，和超多粉絲一同合照，展現超級親民的個性。（圖／林志穎 Jimmy Lin臉書）
▲林志穎日前在墾丁大街「求偶遇」，和超多粉絲一同合照，展現超級親民的個性。（圖／林志穎 Jimmy Lin臉書）
沒想到林志穎事後更在貼文底下，PO出超級多張和粉絲們的合照，無論是大人、小孩，他都來者不拒，即便人數眾多，他也開心的一一合照，拍得不好還會要求再多拍一次。而且更特別的是，林志穎也答應外送員要求並在衣服上簽名，展現超級親民的明星作風。

貼文也立刻吸引5萬多名網友留言朝聖，紛紛大讚「有求必應的大明星」、「真的不枉我小時侯花巨款買你的明星卡片，拍不好還給我第二次機會」、「提前通知的話墾丁大街可能會爆」、「墾丁要爆動了啦」、「好想遇，從小到大一直沒看過的超級偶像」；更有幸運的網友坦言，「一開始都在在認真教小孩射擊，沒注意看你，我是聽到你在我耳邊講話…才發現很像是我買的卡帶裡聽到的人的聲音，認真看才發現是小旋風」。（編輯：詹鎰睿）


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