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面試表格「期望薪資」怎填？過來人一面倒勸2字：很重要

▲面試時不僅要給面試官深刻的印象，也要替自己爭取應有的權益。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲面試時不僅要給面試官深刻的印象，也要替自己爭取應有的權益。（示意圖／翻攝自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 16:07:44

面試時不僅要給面試官深刻的印象，也要替自己爭取應有的權益，對此就有網友好奇，面試時若遇到對方問及期望薪資到底該怎麼回答呢？貼文曝光後，不少過來人建議最好是「填高」，才不會導致收到Offer後又後悔。 

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該名網友10日在PTT貼文，他以「HR給的面試前人事資料表」為題，表示近期面試了好幾家公司，發現面試前都有一個制式表格要填寫，裡頭普遍都會問現職薪資及期望薪資，「照實填的好處是如果薪水給不起，不會浪費時間，但又覺得太早給，如果錄取後談offer會有點吃虧」，因此困擾求助：「想請問各位有什麼好的應對方式嗎？」 

▲原PO發文抱怨，表示最近面試不少間公司，豈料很多面試官卻都狂問「私事」，讓他很傻眼，貼文一出，過來人秒懂。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲有網友好奇，面試時若遇到對方問及期望薪資到底該怎麼回答呢？貼文曝光後，不少過來人建議最好是「填高」。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
貼文一出，網友紛紛留言，「不想填就空白，沒遇到叫我補填的」、「希望薪資填面議」、「現職保密，如果有預期想談就寫面議」、「填自己願意談下去的金額」、「公道價，數字填現有薪水+20%至少，我是說至少」、「我都寫一個範圍5k的區間」。 

不過，大多數網友都建議一律「填高」，「直接填高，給不起的沒錄取也不會怎樣啊」、「我都看很開，就算透過獵頭找工作，我也都是開一口價，那個一口價就是低了我絕對不會去的價格，但我的一口價都有第二份offer在支撐，不會瞞天喊價」、「填高，真的要你會再談不然你便宜到時錄取也不爽」、「一定要填高＋1，這很重要，不然核下來沒到水準反而很難開口」。 

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