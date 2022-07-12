COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

神準測字占卜！找出下半年「壓力來源」　提早準備拼轉機

▲艾菲爾老師用字占卜出下半年壓力來源，提早準備拼轉機。（示意圖／unsplash）
▲艾菲爾老師用字占卜出下半年壓力來源，提早準備拼轉機。（示意圖／unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 17:12:18

你現在幾歲了呢？是學生，還是打工仔？或已經為人父母了？隨著生活進階，操心的事當然也跟著進化。擔心課業、憂心愛情、煩惱工作收入、期待婚姻、迎接新生命，不同時期總有些相同程度的煩心事，讓你永不得閒。面對種種的困境，其實你需要的只是一些信心，你要相信過去經驗會帶給你無窮潛力，隨著時間演進，當初錐心刻骨的感覺都會淡忘，只留下更懂得品味生活、感受當下美好的你。

我是廣告 請繼續往下閱讀
塔羅牌老師艾菲爾近期收許多網友反應，不知道自己的人生方向何去何從，好像很多方面感覺都不順，也不知道壓力來源的主因。今天艾菲爾老師就設計一道測字占卜，請你在心中默念『我的壓力來自哪裡』，再憑直覺從下面四個字「前途何往」中選出一個字，要分析你下半年的壓力來源，還有應以何者為重

▲五個星座的女孩尤其要小心自己的內在特質，容易在感情的戰場中怯戰，讓自己受傷。（示意圖／取自unsplash）
▲塔羅牌老師艾菲爾用4字測未來半年的壓力及人生重心。（示意圖／unsplash）
選好再看答案喔！

答案A丶前
你下半年的壓力來源，多半是自己給自己造成的，你是一個求好心切的人，雖然稱不上是完美主義者，但是卻非常愛面子，好勝心非常強，看到身邊有比自己成就更好的人，你難免會想去比較丶想去超越，因為前字可以被拆解為【煎】丶【箭】丶【剪】。因為生活條件不如人就很煎熬。

答案B丶途
你下半年的壓力來源，就是忙東忙西、不知自己為何而忙、為何而活的日。今年真的太多雜事了，忙到沒有時間去思考，沒有時間去休息，就覺得自己是一個沒有思想的機器人。因為途字可以被拆解為【徐】丶【敘】丶【馀】你應該放下匆忙的生活步調，好好思索自己的未來。另外下半年把握到遠方的機會，可以幫助你有轉機。

答案C丶何
你下半年的壓力來源，多半是跟你的戀愛問題沒有得到平靜有關，何字可以被拆解為【人】丶【可】丶【啊】，或許你身邊有一個談情說愛的對象，但是總覺得不靠譜，你也害怕自己在挑選情人的時候看走了眼，這種不知道真愛和幸福在何方的感覺，確實讓你想起來就擔心，另外也怕自己沒有魅力。

答案D丶往
你下半年的壓力來源，可能跟你的住宅和父母的壓力有關。因為往字可以被拆解為【住】丶【主】。由於跟父母同住，他們經常就喜歡叨叨絮絮念你，給你壓力，這種求好心切和望子成龍的期待，是你很大的責任與負擔。眼看身邊的朋友都有好歸宿，自己還不知道何時成家，確實讓你很困擾。（編輯：李惠婷）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

超準占卜！愛情中你跟對方「誰陷更深」：戀愛的人別盲目

神準手勢占卜！下半年「貴人運」走向如何　5選1測答案

離不開錢！這「5星座」極可能是拜金女：愛得太過聰明

老公首選這「4星座」！疼老婆不手軟　天蠍男最完美代表

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀