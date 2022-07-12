神準測字占卜！找出下半年「壓力來源」　提早準備拼轉機

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選好再看答案喔！
答案A丶前
你下半年的壓力來源，多半是自己給自己造成的，你是一個求好心切的人，雖然稱不上是完美主義者，但是卻非常愛面子，好勝心非常強，看到身邊有比自己成就更好的人，你難免會想去比較丶想去超越，因為前字可以被拆解為【煎】丶【箭】丶【剪】。因為生活條件不如人就很煎熬。
答案B丶途
你下半年的壓力來源，就是忙東忙西、不知自己為何而忙、為何而活的日。今年真的太多雜事了，忙到沒有時間去思考，沒有時間去休息，就覺得自己是一個沒有思想的機器人。因為途字可以被拆解為【徐】丶【敘】丶【馀】你應該放下匆忙的生活步調，好好思索自己的未來。另外下半年把握到遠方的機會，可以幫助你有轉機。
答案C丶何
你下半年的壓力來源，多半是跟你的戀愛問題沒有得到平靜有關，何字可以被拆解為【人】丶【可】丶【啊】，或許你身邊有一個談情說愛的對象，但是總覺得不靠譜，你也害怕自己在挑選情人的時候看走了眼，這種不知道真愛和幸福在何方的感覺，確實讓你想起來就擔心，另外也怕自己沒有魅力。
答案D丶往
你下半年的壓力來源，可能跟你的住宅和父母的壓力有關。因為往字可以被拆解為【住】丶【主】。由於跟父母同住，他們經常就喜歡叨叨絮絮念你，給你壓力，這種求好心切和望子成龍的期待，是你很大的責任與負擔。眼看身邊的朋友都有好歸宿，自己還不知道何時成家，確實讓你很困擾。（編輯：李惠婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。