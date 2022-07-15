國旅補助1300元開搶！訂房步驟全公開　8大QA一次看懂

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1. 直接向有參加本活動的旅宿業者訂房（住宿劵不適用）。旅客宜先向旅宿業者洽詢其接受之訂房方式（如電話、官網等），依業者提供方式為主。
2. 透過「臺灣旅宿網」向有參加本活動的旅宿業者訂房。
3. 透過觀光局核定之旅行社所營國內訂房平台，向有參加本活動且與該平台合作的旅宿業訂房。旅客透過核定之訂房平台訂房，經旅行社於確認民眾實際入住並符合獎助資格時，由旅行社折抵住宿優惠。
觀光局核定之旅行社名單及其服務諮詢專線，可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁「核定訂房平台」查詢，後續依旅行社申請情形不定期更新名單。
4. 本活動優惠折抵是否可與旅宿業者自辦優惠方案合併使用，請直接向旅宿業者洽詢。
5. 旅客如直接向旅宿業者訂房，且於入住前因活動預算已用罄，欲取消訂房者，仍應依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。
根據定型化契約規定，旅宿業者若在旅客訂房時已收取定金，而旅客在預定住宿日前14天通知取消，可請求業者退還全部定金；在住宿日前1天到第13天取消者則退還定金20~70%不等；住宿當天才通知或未通知者，業者可不退還定金。
★Q2、申請獎助方式更新
1. 使用優惠折抵之該身分證字號旅客本人必須入住。並於入住前或入住當日至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區，掃描並上傳身分證或健保卡（任一）正面圖檔（健保卡無照片亦可），建立旅客資料檔案（含手機號碼）。另旅客如於申請時有填寫電子信箱（選填），則於申請完成後，系統將寄出「申請完成」之確認信；若未填寫電子信箱或電子信箱錯誤，系統仍會於送出申請後，以視窗提示「申請完成」。
若上傳證件後，網頁秀出的身分證字號不對，表示上傳照片不夠清晰，建議請重新上傳。請民眾務必確認手機號碼是否正確，入住時是提供輸入的手機號碼核對使用，若號碼錯誤恐將無法順利獲得補助。
2. 入住時需提供身分證或健保卡正本（任一）供旅宿業者核對是否本人入住。
3. 如旅客入住符合加碼資格之旅宿業，則由旅宿業者折抵加碼獎助予旅客；如旅客入住未符合加碼資格之旅宿業，但欲獲得加碼折抵，「使用優惠旅客本人」還可於入住前或入住當日，至活動專區掃描並上傳「完整接種3劑疫苗證明」，並於入住時出示證明，方可獲得加碼獎助折抵。
4. 接種3劑疫苗之證明以衛生福利部或中央流行疫情指揮中心認定之辨別方式為準，如紙本疫苗接種卡（俗稱小黃卡）、健保快易通／健康存摺APP、數位新冠病毒健康證明等為準。
5. 直接向有參加本活動之旅宿業者訂房(住宿劵不適用)或透過「臺灣旅宿網」向有參加本活動之旅宿業者訂房，住宿費由旅宿業者現場折抵予旅客；至於旅客可使用之支付方式，如現金、信用卡（含國民旅遊卡）等，請向旅宿業者洽詢。
上傳完畢後，輸入中文姓名及手機號碼，並核對身分證字號，若證號不對，表示照片不夠清晰，請重新操作上傳。
提醒民眾，輸入之手機號碼是供入住核對使用，如手機號碼錯誤或不實恐將無法獲得獎助。填寫完畢後，點擊確認送出即可。
Q3、國旅補助優惠適用對象
國旅補助適用於一般散客或個別旅客的本國國民。非本國國民、或團體旅遊（如旅行社、遊覽車、企業員工、校外教學、進香團、里民活動…等）不適用本獎助。
Q4、優惠折抵期間
於111年7月15日起至111年12月15日止，週日至週四（連續假期不適用），入住有參加活動之合法旅宿業可享住宿優惠折抵，需注意的是「優惠活動至經費預算用罄為止」，補助是先搶先贏，預算用完便會提早結束補助活動喔。
自由行住宿振興經費約20餘億，若以每人折扣最高1300元來估算，名額約僅153餘萬份。如經費提前用罄，交通部觀光局至遲將於經費用罄2週前公告停止受理獎助申請，建議民眾務必注意活動專區公告之相關資訊。
7月4日下午2時起，個別旅客可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁，查詢有參加本活動之觀光旅館、旅館或民宿。可撥打客服專線0800-211734（每日08:30-18:30）詢問；或至「活動專區」查詢各直轄市、縣(市)諮詢服務專線。
Q5、住房優惠措施
僅限111年7月15日起至111年12月15日止，平日（週日至週四）入住使用，入住全臺灣22個縣市（包含離島） 有參加本活動且領有營業執照或旅宿業登記證之旅宿業。週五、週六、中秋節連續假期（111年9月9日至9月11日）、國慶日連續假期（111年10月8日至10月10日）不適用。
一個房間一個晚上依實際住宿房價最多折抵新臺幣800元，每一身分證字號限使用一次。
另符合入住星級旅館（一星以上）、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章之旅宿業，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗，加碼折抵500元。符合加碼資格條件之旅宿業者，可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁查詢。
Q6、為何透過國際訂房平台訂房不適用本活動？
國旅補助優惠活動為因應疫情影響本國觀光產業，以振興及扶植國內觀光產業業者為主要對象。國際訂房平台內之房源，並非全部為合法旅宿或本國旅宿，為保障消費者住宿安全及權益，故不開放。
Q7、向旅行社所購買機加酒自由行的行程是否適用本活動？
透過觀光局核定之旅行社所營國內訂房平台，向有參加本活動且與該平台合作的旅宿業訂房，其販售之機加酒自由行行程及使用之旅館是否適用本活動，請直接向所購買之旅行社詢問清楚。建議民眾請先向該旅行社洽詢訂房及退款相關細節，再進一步辦理訂房作業；如旅行社於確認民眾實際入住並符合獎助資格時，將由旅行社折抵住宿優惠。
Q8、遊樂園「原價打3折」入園優惠
自由行遊客活動期間之平日（不含例假日、放假日及業者休園日），還可享有各票種「原價打3折」優惠入園。入園前需先至線上預約網站，填寫個人資料並取得電子憑證，並於售票處出示電子憑證後，再依實際人數及票價購票入園。適用業者、優惠票種及其票價等詳細資訊，請上「全台主題樂園網」查詢。（活動期間視產業復甦及補助經費用罄情形，將會提前公告延長或停止）。