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獨／國旅補助0元入住嘉義飯店！七月已全滿　業者暖回應

▲國旅補助最高現省1300元，嘉義香湖國際大飯店竟推出「0元入住」加碼優惠！0元入住雙人房不只送自助早餐，於Google五星好評還能免費再吃林聰明砂鍋菜、華南古早碗粿等在地小吃當晚餐。《NOWnews今日新聞》電訪業者，透露目前預訂情況，空房不藏私。（圖／翻攝自嘉義香湖國際大飯店FB）
▲國旅補助最高現省1300元，嘉義香湖國際大飯店竟推出「0元入住」加碼優惠！0元入住雙人房不只送自助早餐，於Google五星好評還能免費再吃林聰明砂鍋菜、華南古早碗粿等在地小吃當晚餐。《NOWnews今日新聞》電訪業者，透露目前預訂情況，空房不藏私。（圖／翻攝自嘉義香湖國際大飯店FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-14 11:03:26

國旅補助最高現省1300元，活動將於7/15開跑，沒想到嘉義竟有飯店推出「0元入住」加碼優惠！0元入住雙人房不只送自助早餐，於Google五星好評還能免費再吃林聰明砂鍋菜、古早碗粿等在地小吃當晚餐。《NOWnews今日新聞》電訪嘉義香湖國際大飯店，業者暖回應要跟大家一起挺過疫情，響應政府補助作為成本，鼓勵大家暑假出門玩；大家最關心的預訂情況，還有何時有空房？業者也不藏私全說了。

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國旅補助最高現省1300元政策，即將於7/15開跑，受到各飯店、民宿熱烈響應，也有不少民眾摩拳擦掌準備先搶先贏。嘉義香湖國際大飯店自7/15～12/15週日至週四（週五、週六及連續假日不適用），使用悠遊國旅即享雙人房0元入住，除了直接附上2人份自助早餐；在Google五星好評還免費贈送特色風味餐，晚上5:00～7:00提供林聰明砂鍋菜、華南古早碗粿或米糕、埤仔頭花生粽（每日輪流更換）。直接幫大家的旅程變成免費一泊二食，優惠超強大。

▲挺過疫情，嘉義香湖國際大飯店響應國旅補助，祭出0元入住回饋，鼓勵大家暑假一起旅行。（圖／翻攝自嘉義香湖國際大飯店FB）
▲挺過疫情，嘉義香湖國際大飯店響應國旅補助，祭出0元入住回饋，鼓勵大家暑假一起旅行。（圖／翻攝自嘉義香湖國際大飯店FB）
《NOWnews今日新聞》電訪嘉義香湖國際大飯店，業者表示，疫情真的嚴重打擊飯店業，在艱困情況下實在很難生存，剛好政府提供國旅補助方案，即使薄利多銷也要響應。業者回應「將補助的1300元作為成本，鼓勵大家暑假出門玩」。

這次的超強優惠，適用對象為符合政府補助資格的自由行旅客（僅限散客電話訂房，團體不適用），不限年齡每人一次（限用一次）。並透露平日除了雙人房0元入住，三人房只要再花600元、四人房也僅需補差額1200元就能入住；目前各房型預訂數量蠻平均。業者還貼心提醒大家，現在已經可以上觀光局網站，於活動專區上傳身份證件，就能擁有補助資格。

業者透露目前訂房相當踴躍，「七月已經全滿；八月週日全滿，僅剩一半時間、約三分之二房間還可預訂；九月週日也已將近快滿」，大家都擔心補助會提早用完，所以行程還是以先訂先享受為主。

▲林聰明砂鍋魚頭排隊盛況。（圖／翻攝自嘉義林聰明沙鍋魚頭FB）
▲林聰明砂鍋魚頭排隊盛況。（圖／翻攝自嘉義林聰明沙鍋魚頭FB）
嘉義香湖國際大飯店平時就常與在地小吃店家合作，提供住客早餐享受特色美食。這次的優惠活動，嘉義香湖國際大飯店也表示，早已和林聰明砂鍋菜、華南古早碗粿等業者談好合作，一起把在地美食提供給住客。

人氣超旺的林聰明砂鍋菜，可是嘉義指標性美食代表，平時要吃還得大排長龍才買得到；位於嘉義東市場的傳統米食，一賣60年，也是當地人都吃過的經典。這套超值住房一泊二食，等於幫大家安排好一趟深度旅遊。

業者還透露，飯店樓下備有樓下麻將室、兒童遊戲室等空間，歡迎住客預約享受。而且嘉義香湖國際大飯店位置，距離嘉義後火車站相當近，走路只要7分鐘，業者已接獲一對老夫妻將要搭乘火車來入住；而從飯店出發要逛文化路夜市，搭計程車也只要5分鐘。

▲嘉義香湖國際大飯店七月已全滿，八月要訂要快。（圖／翻攝自嘉義香湖國際大飯店FB）
▲嘉義香湖國際大飯店七月已全滿，八月要訂要快。（圖／翻攝自嘉義香湖國際大飯店FB）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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