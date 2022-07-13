80後最神畢業歌《風箏》10年了！高中生復刻重唱　網聽哭

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對此，也有網友在社群平台《Dcard》上以「還記得十年前的『風箏』嗎？」為題發文，表示2012年夏天，由一群高中生共同創作的畢業歌《風箏》，今年是《風箏》的十週年，也找回了當時創作的高中生一起演唱《風箏》十年復刻版。
影片裡看到有人成了醫生、有人當了媽媽，也有人還在音樂領域努力，也讓原PO直呼「有多少人能為自己的夢想堅持十年呢？再次聽到時，心情有種：啊，原來這首歌已經過了十年，我的人生也ㄧ起過了十年呢」，而《風箏》發行時原PO剛好國小畢業，畢業歌唱的就是《風箏》，「當時風箏超紅的！國、高中同學的國小畢業歌也幾乎都是唱風箏 」。
貼文一出，立刻掀起熱議，「好久沒有聽，重新聽一次起雞皮疙瘩耶」、「我聽到哭」、「看完覺得好感動，也突然想到『四個朋友』的歌！！」、「真的很愛這首呢」、「天啊我哭了」、「10年了」、「好喜歡這首哦」、「十年前聽就好喜歡這首，沒想到已經十年了，看完好感動」、「天啊風箏居然十年了……」、「我都23歲了，好懷念，眼淚飛出來了」。
不過，也有出社會的網友開玩笑留言，「成為社畜後再聽這首歌只有滿滿的淚…被社會和慣老闆摧殘的斷翅了…… 飛不起來也理不直氣不壯…」、「我肥的理直氣壯，我胖的比誰都爽..」。（編輯：郭佩蓉）