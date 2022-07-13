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《咒》太恐怖！陸網怒「有夠晦氣」灌負評：以為真被下咒

▲電影《咒》12日創紀錄，成為第一部擠進Netflix全球前十的台灣電影。不過大陸網友卻將電影中的詛咒設定當真，氣得大罵「真晦氣」。（圖／翻攝自咒 Incantation臉書）
▲電影《咒》12日創紀錄，成為第一部擠進Netflix全球前十的台灣電影。不過大陸網友卻將電影中的詛咒設定當真，氣得大罵「真晦氣」。（圖／翻攝自咒 Incantation臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-13 09:58:37

由柯孟融自編自導的恐怖電影《咒》，在台灣創下1.7億台幣票房，8日由Netflix以全球獨家上線，在台灣、日本登上排行榜冠軍，昨（12）日，更創紀錄成為第一部擠進Netflix全球前十的台灣電影。不過，《咒》在大陸豆瓣網上的評價卻不是如此，不少大陸網友看完，似乎將電影中的詛咒設定當真，氣得大罵「太不吉利」、「真晦氣」。

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▲《咒》中的佛母像是恐懼根源。（圖／柯孟融臉書）
▲《咒》中的佛母像是恐懼根源。（圖／柯孟融臉書）
據了解，《咒》並沒有在大陸上映，Netflix上架後，盜版也隨之興起，不少陸網看完電影以後，灌爆豆瓣電影的評論，《咒》的評分也從8分狂掉到6.8分，微博上更刷起了討論，許多網友似乎將電影中透過咒語將災禍分出去的設定信以為真，嚇壞不少人，以為自己「真被下了咒」。

▲不少大陸網友看完《咒》氣得大罵「晦氣」。（圖／翻攝自豆瓣網）
▲不少大陸網友看完《咒》氣得大罵「晦氣」。（圖／翻攝自豆瓣網）
大陸網友激動留言「恐怖倒不是那麼恐怖，晦氣倒是真的挺晦氣的」、「第一次看到給觀眾下咒的恐怖片」、「晦氣是對中式宗教恐怖片的高評價了吧」、「特別信宗教神靈的別看！別看！別看！已經不是恐不恐怖的問題了！」、「所以我也被詛咒了嗎？」、「這片看到最後不是覺得恐怖，而是覺得晦氣」、「你敢詛咒觀眾，我就敢給你打一星，外加罵你」。

但也有網友力挺，「我真的蠻無語的，一些人一邊喊著自己唯物主義，一邊覺得晦氣狂噴導演打一星，看恐怖片還想給你弘揚什麼正能量嗎，乾脆去看主旋律好了」、「都看的盜版還覺得晦氣？導演還覺得你們這群白嫖怪晦氣」、「放心，你們看的是盜版，詛咒也是盜版的」；還有人稱讚「目前華語沒有比這個更恐怖的，值得鼓勵，平常很愛看恐怖片但是我現在還在腿軟…」、「認真推薦，這部恐怖片絕對是華語史上前五名」、「恐怖片最重要當然是恐怖，鼓勵一下」。（編輯：郭佩蓉）

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