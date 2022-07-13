《咒》登全球熱播排行榜！背後「1亮點」被讚：台灣之光
台灣恐怖電影《咒》創下1.7億台幣票房，並在8日由Netflix以全球獨家上線，在各地好評如潮，根據「Flixpatrol」資料統計結果，Netflix昨（12）日全球熱播排行榜中，《咒》（Incantation）榮登第9名，創紀錄成為第一部擠進Netflix全球前十的台灣電影，且背後1亮點更是被網友大讚「台灣之光」。
從「Flixpatrol」資料統計結果可知，《咒》（Incantation）上線不到一週，便在（12）日榮登Netflix全球熱播排行第9名，是第一部擠進Netflix全球前十的台灣電影，而該片在各地播放數據的排名，依序為台灣、印度、日本、馬來西亞。
此外，《咒》雖在全球排行第9名，但有網友則發現，該片僅在21個國家的Netflix中播出，卻能登上前10排名，成績實屬相當驚人，而上映的地區雖多數為亞洲國家，但高播放率的數據除了集中在亞洲地區外，拉丁美洲也有不錯的表現。
PTT網友對此也掀起討論，「真的猛，只有亞洲區上架，還能靠亞洲區狂刷到全球前十」、「真正的台灣之光」、「亞洲也很少片能刷到前十」、「這部真的有紅」、「 這幾天日本推特有不少破萬讚的推薦心得」、「酸只在亞洲區紅的，人家拉丁美洲進前十了」、「Yt上面，外國網友評價是真的高」。（編輯：鍾怡婷）