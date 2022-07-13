COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「司法聯盟鏈」訓練200位種子教官　數位證據查扣上鏈

▲法務部13日舉辦司法聯盟鏈發表會，行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥等人興會。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.13）
▲法務部13日舉辦司法聯盟鏈發表會，行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥等人興會。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.13）

記者潘千詩／台北報導

2022-07-13 12:06:58

法務部今（13）日邀請司法聯盟鏈的會員機關、協辦機關共同啟動證物及區塊鏈的交響曲第三樂章「司法聯盟鏈（B＋JADE）建置及標章發表會」。法務部長蔡清祥說，數位證據過去得送鑑定機關驗證真偽，來回要花好幾個月，現在已從月進步到分跟秒，接下來將培訓種子教官，在取得證照後，才能上鏈到法庭上使用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法務部除舉辦發表會外，同時也舉行研習會，預計招訓200名司法警察為種子教官，取得證照後，為日後證據上鏈、以專家證人身分出庭作證作準備。另也邀請行政院政務委員羅秉成、唐鳳、司法院秘書長林輝煌、調查局長王俊力、警政署長黃明昭等。

羅秉成表示，法律、事實、證據是必要元素，尤其刑事案件，沒有事實就不用法律評價，沒有證據事實也難以為繼，所以證據是案件的基礎，證據的重要性，在法庭攻防，檢察官要鞏固提出的證據，要說服法院接受證據支持的事實，進而法律評價，到達罪證確鑿的程度。

林輝煌表示，在數位化時代，周遭資訊大部分以數位形式存在，法庭上數位證據的使用也越來越普遍及重要，但是數位證據容易竄改且不易被發掘的特性，如何防止變造、確保證據同一性，是司法實務的重要挑戰；司法聯盟鏈系統引進區塊鏈技術，將數位證據上鏈後，數位證據是否被竄改將無所遁形，未來在法庭上使用數位證據將更加安心，有助於事實認定。

蔡清祥說，虛擬貨幣的底層就是區塊鏈，因此運用經費讓同仁購買比特幣，以實際操作來了解虛擬貨幣到底如何被運用在犯罪上，又該如何保存犯罪後的數位證據，一步一步累積經驗、摸索，才有今天建構司法聯盟鏈的實現。

今天啟動建置跟標章發表，就是要證明時代潮流下，數位證據如何確保，有相當大的衝勁去了解，啟動後會先以台北、桃園、台中三個地區的檢警調到審判機關，一起實踐，先做雲端數位證據的存證、驗證，並努力推展開來，除了司法院、法務部、高檢署、調查局、警政署等5個創始機關外，蔡清祥透露，包括：文化部、全國律師聯合會也有極高興趣參與，法務部當領頭羊一起實踐。

▲法務部13日舉辦司法聯盟鏈發表會，行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥等人興會。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.13）
▲法務部13日舉辦司法聯盟鏈發表會，行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥等人興會。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.13）

司法聯盟鏈招訓200名種子教官　台北3院檢將試辦

國史館、蔣家後代爭兩蔣日記　高院判決出爐　

勞動部、商總挺國民法官新制　可安心請公假

夏立言視訊參與海峽論壇　強調九二共識、提3點籲和平

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀