「司法聯盟鏈」訓練200位種子教官　數位證據查扣上鏈

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羅秉成表示，法律、事實、證據是必要元素，尤其刑事案件，沒有事實就不用法律評價，沒有證據事實也難以為繼，所以證據是案件的基礎，證據的重要性，在法庭攻防，檢察官要鞏固提出的證據，要說服法院接受證據支持的事實，進而法律評價，到達罪證確鑿的程度。
林輝煌表示，在數位化時代，周遭資訊大部分以數位形式存在，法庭上數位證據的使用也越來越普遍及重要，但是數位證據容易竄改且不易被發掘的特性，如何防止變造、確保證據同一性，是司法實務的重要挑戰；司法聯盟鏈系統引進區塊鏈技術，將數位證據上鏈後，數位證據是否被竄改將無所遁形，未來在法庭上使用數位證據將更加安心，有助於事實認定。
蔡清祥說，虛擬貨幣的底層就是區塊鏈，因此運用經費讓同仁購買比特幣，以實際操作來了解虛擬貨幣到底如何被運用在犯罪上，又該如何保存犯罪後的數位證據，一步一步累積經驗、摸索，才有今天建構司法聯盟鏈的實現。
今天啟動建置跟標章發表，就是要證明時代潮流下，數位證據如何確保，有相當大的衝勁去了解，啟動後會先以台北、桃園、台中三個地區的檢警調到審判機關，一起實踐，先做雲端數位證據的存證、驗證，並努力推展開來，除了司法院、法務部、高檢署、調查局、警政署等5個創始機關外，蔡清祥透露，包括：文化部、全國律師聯合會也有極高興趣參與，法務部當領頭羊一起實踐。