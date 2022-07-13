《咒》13秒刪減片段太噁心 網友嚇到爆粗口：好喜歡
台灣現象級恐怖片《咒》8日在Netflix上線，4天就登上台灣、日本、香港、新加坡、印尼、越南排行榜冠軍，全球排名則是第八，創下國片在該平台的最佳成績，《NOWnews今日新聞》民調也拿下恐怖片之王頭銜。導演柯孟融先前公開電影被刪減的片段，以及「關於咒可能讓你很意外的point」，都引起影迷熱烈討論。
《咒》被剪掉的13秒片段中，阿Q（溫慶禹）飾演的女主角同學阿原等人，在破壞結界進入洞穴後倉皇逃出，這時岩壁裡伸出數十隻人手，像是絕望地跟外人求救，抑或是想抓他們陪葬，搭配洗腦式的「火佛修一，心薩嘸哞」咒語，還有些微嬰孩的哭叫聲，恐懼指數破表，有影迷看了嚇到爆粗口，又愛又怕。
柯孟融在電影上映時，分享「關於咒可能讓你很意外的point」，揭露《咒》不為人知的祕辛，如片中食人髮的青蛙其實是道具，黃歆庭飾演的小女孩「朵朵」本來是要男生演出，取名「仔仔」，片尾紀念的小天使是柯孟融過世愛犬，「火佛修一，心薩嘸哞」最初叫 「火符修一，咁假由命」，以及佛母臉有20幾個版本等，令人玩味。（編輯：楊穎軒）
關於咒可能讓你很意外的point
1.片中吃頭髮的青蛙是假的。
2.本片有近150顆特效鏡頭。
3.劇本內的朵朵本來是男的叫仔仔。
4.片尾紀念的小天使是我的狗狗，黑鼻。
5.山莊尋找阿原那段，是鏡射相反畫面。
6.「火佛修一，心薩嘸哞」最初叫 「火符修一，咁假由命」。
7.八方天手印的YT畫面是我的手。
8.佛母臉有20幾個版本。
9.咒的全體演員若非劇情需要，禁止上妝。
10.拍攝朵朵催吐時，她一直偷放屁。