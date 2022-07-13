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奴才想親親！「拒否貓」抵死不從　前排喵：千萬別回頭

▲日本一隻貓咪頻頻拒絕奴才的親親，同伴卻在一旁見死不救。（圖／TikTok帳號go_home_loa）
▲日本一隻貓咪頻頻拒絕奴才的親親，同伴卻在一旁見死不救。（圖／TikTok帳號go_home_loa）

編輯中心/綜合報導

2022-07-13 15:17:16

這是所謂的「有福同享，有難不一定同當」的最佳寫照！如果身處在多貓家庭，飼主一定都很希望主子們都能和平相處，日本就有一名貓奴相當幸運，家中三隻貓咪感情超級好，睡覺都要擠一起，只是當面對奴才「愛的親親」時，再好的感情馬上就變得六親不認了……

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▲飼主家裡的三隻貓咪，分別是白底虎斑貓「Maile （マイレ）」、橘貓「Mauloa （マウロア）」以及虎斑貓「Malulani（マルラニ）」。（圖／IG帳號go_home_loa）
▲飼主家裡的三隻貓咪，分別是白底虎斑貓「Maile （マイレ）」、橘貓「Mauloa （マウロア）」以及虎斑貓「Malulani（マルラニ）」。（圖／IG帳號go_home_loa）
▲牠們感情非常要好，經常擠在一起組成「丸子三兄弟」。（圖／IG帳號go_home_loa）
▲牠們感情非常要好，經常擠在一起組成「丸子三兄弟」。（圖／IG帳號go_home_loa）
這名飼主家裡的3隻貓咪，分別是白底虎斑貓「Maile （マイレ）」、橘貓「Mauloa （マウロア）」以及虎斑貓「Malulani（マルラニ）」。，牠們並非同胎手足，卻彼此一拍即合，天天黏在一起組成「丸子三兄弟」，吸引許多粉絲追蹤牠們的生活日常。日前飼主分享一段影片，3隻貓咪一起躺在床鋪上，眼見機不可失，飼主立刻湊上去想要親親白底虎斑貓Maile，未料主子完全不給面子，只要奴才的臉一靠過去，牠就立刻伸手抵抗，而這時另外2隻貓咪Mauloa與Malulani竟然一副「事不關己」的模樣，不僅對同伴見死不救，連頭也不敢回，彷彿在表示：「千萬別回頭！」

▲這天奴才想親親Maile，牠頻頻伸手堵住他的眼睛，抵死不從。（圖／TikTok帳號go_home_loa）
▲這天奴才想親親Maile，牠頻頻伸手堵住他的眼睛，抵死不從。（圖／TikTok帳號go_home_loa）
▲橘貓Mauloa：我們要幫忙老么嗎？ （圖／TikTok帳號go_home_loa）
▲橘貓Mauloa：我們要幫忙老么嗎？ （圖／TikTok帳號go_home_loa）
▲虎斑貓Malulani：不，千萬別回頭，不然等一下倒楣的是我們！（圖／TikTok帳號go_home_loa）
▲虎斑貓Malulani：不，千萬別回頭，不然等一下倒楣的是我們！（圖／TikTok帳號go_home_loa）
影片曝光後，許多網友都忍不住笑說：「用盡全力拒絕」、「小手手堵住飼主眼睛也太好笑了」、「兩邊的反差好大」、「後貓：救人啊～。前排喵喵：你自己保重」、「前排的小朋友完全無視」、「那兩隻處於虛無狀態」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）



另外來看一段Mauloa的影片，牠可是很喜歡跟奴才親親呢！


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