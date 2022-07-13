COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「台灣第一AV男優」年收入公開！親揭3職災全中：我斷了

▲台灣第一AV男優陳凡騏，分享進入AV界的真正原因，並強調「真的沒有像大家所講的好賺」。（圖／陳凡騏IG）
▲台灣第一AV男優陳凡騏，分享進入AV界的真正原因，並強調「真的沒有像大家所講的好賺」。（圖／陳凡騏IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-13 15:23:11

台灣AV男優陳凡騏，原本是以網路歌手的身分出道，後來誤打誤撞進入AV界，被網友發現才因此爆紅，更被獲封「台灣第一AV男優」。不過他日前就在《命運好好玩》節目中分享，自己入行的真正原因、年收入，甚至是職業傷害，更強調當男優「真的沒有大家想的那麼好賺」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳凡騏回憶，當初是有個心儀對象，直到被對方帶去片場參觀後才發現是名AV女優，這讓他頓時陷入沉思，同時也剛好被導演相中「你有沒有興趣？」後來他心想，既然本來就要做演員，「如果這樣子的東西可以演，好像也沒什麼可以難倒我的。」才因此踏進台灣AV界。

他提到，當時接受工作後才知道是真槍實彈，「但不一定每個人都可以，但誰知道我行？」至於讓他心儀的女生，雖然有合作搭擋過，但女方過一陣子就跑去結婚了，而自己也真心祝福她。

▲台灣AV男優陳凡騏分享，進入AV界的原因和心得。（圖／陳凡騏IG）
▲陳凡騏透露，3大職傷破皮、流血甚至是斷裂，他都中過。（圖／陳凡騏IG）
至於職業傷害？陳凡騏首先強調，並非如大家所想，當AV男優很開心很愉悅，「你工作只是為了拍出好的畫面，不是為了讓自己開心，這件事情要很認知到」，而職傷也是可能會發生的，「你做了一些根本沒有必要，或拍不到的動作，也有可能導致破皮、流血或者是斷裂之類的」接著他話鋒一轉，「然後我剛剛講的上述三樣，我全中」，有次止完血還要繼續上陣。

陳凡騏形容，其實當AV男優真的就要像運動員一樣，作息要好、運動要好，飲食正常，才能讓身體正常運作，他也分享自己秘訣，「我基本上菸酒不沾，有些（男優）都有自己的習慣或方法，但我暫時都是用運動飲食來調理自己身體」。

他透露，最長拍攝的時間「1個半小時沒停過！」剛好那天3男3女中，2男出現狀況，「所以我就一直等他們起來了倒下了...到整個結束，我記得是一個半小時，機台30分鐘一定要斷一次，他們卡了三次」。

AV男優好賺嗎？陳凡騏認為，只要穩穩做好好做，且在沒有任何意外的情況下，基本上年收入60萬左右。他說，並沒有大家想的那麼好賺，因為男生價錢比女生低，也不能用平常算法去算，因為一個月工作天數少，並非30天內有25天都在工作，但也換來其他很多時間，可以做很多的事情。（編輯：詹鎰睿）


三上悠亞新片首戰「暗黑大谷翔平」　AV達人：驕傲的一刻

台灣AV女優片酬公開！她曝「行業內幕」：比上班族好很多

24歲正妹「胸前挖洞照」瘋傳！竟是AV女優：超愛公共場所

AV女優「面試內容」公開！配合度超高　自豪：全身敏感帶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀