「台灣第一AV男優」年收入公開！親揭3職災全中：我斷了

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他提到，當時接受工作後才知道是真槍實彈，「但不一定每個人都可以，但誰知道我行？」至於讓他心儀的女生，雖然有合作搭擋過，但女方過一陣子就跑去結婚了，而自己也真心祝福她。
至於職業傷害？陳凡騏首先強調，並非如大家所想，當AV男優很開心很愉悅，「你工作只是為了拍出好的畫面，不是為了讓自己開心，這件事情要很認知到」，而職傷也是可能會發生的，「你做了一些根本沒有必要，或拍不到的動作，也有可能導致破皮、流血或者是斷裂之類的」接著他話鋒一轉，「然後我剛剛講的上述三樣，我全中」，有次止完血還要繼續上陣。
陳凡騏形容，其實當AV男優真的就要像運動員一樣，作息要好、運動要好，飲食正常，才能讓身體正常運作，他也分享自己秘訣，「我基本上菸酒不沾，有些（男優）都有自己的習慣或方法，但我暫時都是用運動飲食來調理自己身體」。
他透露，最長拍攝的時間「1個半小時沒停過！」剛好那天3男3女中，2男出現狀況，「所以我就一直等他們起來了倒下了...到整個結束，我記得是一個半小時，機台30分鐘一定要斷一次，他們卡了三次」。
AV男優好賺嗎？陳凡騏認為，只要穩穩做好好做，且在沒有任何意外的情況下，基本上年收入60萬左右。他說，並沒有大家想的那麼好賺，因為男生價錢比女生低，也不能用平常算法去算，因為一個月工作天數少，並非30天內有25天都在工作，但也換來其他很多時間，可以做很多的事情。（編輯：詹鎰睿）