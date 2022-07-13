看完《咒》必衝！九份老戲院「殭屍出沒」 網驚：有陰風
農曆七月即將到來，被稱為鬼門開的月份，也是好兄弟回到人間的時刻！近期全台灣更是掀起挑戰「驚悚極限」的熱潮，先是台南地獄展大獲好評，昨（12）日，台灣恐怖電影《咒》（Incantation）更榮登Netflix全球熱播排行第9名，接下來九份昇平戲院前竟也有殭屍出沒！老舊的戲院加上昏暗的夜色，讓網友驚喊「瞬間陰風陣陣」。
看完超熱門的台灣電影《咒》，被劇中懸疑、詭譎的場景所吸引嗎？喜愛挑戰恐怖的勇者快衝九份！從粉絲專頁「九份金礦博物館真的沒有大金塊只有老礦工的真心」，可見一張九份「昇平戲院」的深夜照片，從日治時代建立保存至今的老戲院門口，赫然出現一具慘白的殭屍人偶，復古的老舊場景加上深夜昏暗的氣氛，就像是恐怖電影內的場景真實上演。
根據博物館小編透露，此張照片為參加夜巡山城導覽的旅客所拍下，「殭屍是因為之後九份有一個展覽要推出囉！這隻是來拍宣傳照片的」貼文中也劇透「聽說13號會有六個殭屍聚會，在竪崎路等待大家！」。
之後博物館小編再度發文「九份殭屍出沒事件後續報導，剛剛小編本來想去找殭屍探班，結果發現殭屍已下班，但有看到活動資訊」，根據特展海報顯示，7/15-12/31昇平戲院旁即將舉辦「鬼怪傳說特展」，因此接下來也會有更多殭屍人偶於深夜時段出沒。
至於晚上幾點開始展出，博物館小編則回應「應該是晚上喔，建議可以六、七點來等待」。恐怖照片曝光後，引來網友熱烈討論，「這比台南的看起來恐怖」、「從台南跳來的嗎」、「這恐怖的感覺只有親眼看到才會知道」、「瞬間陰風陣陣…」。（編輯：鍾怡婷）