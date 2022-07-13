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iPhone展示機最順？果粉愣「比自己的好」　暗黑關鍵挖出

▲有網友指出iPhone「展示機比一般機流暢」，而引來果粉揭開關鍵原因。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲有網友指出iPhone「展示機比一般機流暢」，而引來果粉揭開關鍵原因。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-13 15:47:41

近年來智慧型手機發展進步，街道上人手一機的情況相當常見，而各大品牌不斷推出新產品，讓消費者有更多的選擇。不過，就有網友指出iPhone「展示機比一般機流暢」，而引來果粉揭開關鍵原因。

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有網友於PTT指出，自己購買了2022版的iPhone SE（iPhone SE3），但他發現不管是賣場或電信行的iPhone展示機，使用起來都很順暢，相較之下，自己所買的同款手機「都有種卡卡的感覺」，讓他不解詢問「是哪裡沒設定好嗎？」

▲iPhone SE3。(圖/記者周淑萍攝)
▲網友指出iPhone「展示機比一般機流暢」，而引來討論。（示意圖／記者周淑萍攝）
問題一出，馬上掀起眾多果粉熱議，「我也是！展示的手機很順，但是自己的13都沒有那種流暢的感覺」、「壞了， 送修」；其中也有人開玩笑說，「房子樣品屋也看起來比較舒服」、「別人的手機總是比較順」

其中就有行家揭開關鍵，「展示機就一開始的狀態，新機大都很順，後來裝太多app漸漸影響效能」、「你格式化後也跟展示機一樣順」、「展示機沒灌什麼東西，也沒什麼暫存啊XD」、「垃圾程式佔用背景確實會卡卡的」、「手機卡不卡，本來就跟每個人使用的App跟習慣不同，有很大的關係啊」，「認為展示機沒有過多的APP或軟體，影響手機效能」。（編輯：陳雅雲）

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