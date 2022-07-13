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台鐵桃園站今夏熱爆了！賴香伶：冷氣修復竟要200天？

▲賴香伶說，詢問台鐵局，得知是桃園站空調冰水主機故障，已請廠商8月1日開始動工，預計修復需要200個工作天。（圖／賴香伶辦公室提供）
▲賴香伶說，詢問台鐵局，得知是桃園站空調冰水主機故障，已請廠商8月1日開始動工，預計修復需要200個工作天。（圖／賴香伶辦公室提供）

記者李春台/桃園報導

2022-07-13 16:06:20

全台第二大站的桃園火車站大廳冷氣故障停擺，最近連日高溫下每天大廳異常悶熱，不僅工作人員揮汗工作，候車旅客也被熱的苦不堪言。民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（13）日表示，台鐵桃園站調來兩部移動式冷氣降溫但效果有限，不過離譜的是，台鐵表明冷氣修復居然要2百個工作天，賴香伶要求台鐵局盡速改善，否則這樣服務品質怎麼鼓勵民眾使用大眾運輸工具？

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▲全台第二大站的桃園火車站大廳冷氣故障停擺，桃園站調來兩部移動式冷氣降溫但效果有限。（圖／賴香伶辦公室提供）
▲全台第二大站的桃園火車站大廳冷氣故障停擺，桃園站調來兩部移動式冷氣降溫但效果有限。（圖／賴香伶辦公室提供）
賴香伶表示，近日高溫動輒攝氏37、8度，台鐵桃園站售票大廳卻發生冷氣故障，不少通勤族向她反映此事，昨日助理到桃園站了解，發現大廳的3部大型冷氣機都只能以送風方式運轉、無法傳送冷氣，每天上午10點至下午5點太陽高溫曝曬後，大廳宛如蒸籠一般。


賴香伶說，詢問台鐵局，得知是桃園站空調冰水主機故障，已請廠商8月1日開始動工，預計修復需要200個工作天。


賴香伶表示，桃園站是僅次於台北車站的全台第二大站，每天有3萬多人進出站，是許多通勤族的必經之地，200天的冷氣修復期「會不會太離譜？」，等於宣告今年夏天的桃園站都不會有空調，這樣的服務品質能讓民眾信任嗎？如何鼓勵民眾使用大眾運輸工具？台鐵必須正視問題嚴重性，台鐵局杜局長應該出面說明如何儘速改善。

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